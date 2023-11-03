تقدم صورة هابل الجديدة منظورًا مذهلاً للأشعة فوق البنفسجية لكوكب المشتري

تم إصدارها حديثًا من تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا وهي صورة آسرة تعرض كوكب المشتري في تركيبة ألوان نابضة بالحياة من الأطوال الموجية فوق البنفسجية. وتتزامن هذه الصورة مع ما يعرف بالتقابل، وهي ظاهرة يظهر فيها كوكب المشتري والشمس على جانبين متقابلين من السماء. إحدى السمات البارزة التي تم التقاطها في هذه الصورة هي "البقعة الحمراء العظيمة" المعروفة لكوكب المشتري، وهي عاصفة ضخمة أذهلت علماء الفلك لعدة قرون.

وبينما تنظر العين البشرية إلى البقعة الحمراء الكبيرة باللون الأحمر، فإنها في هذه الصورة فوق البنفسجية تبدو أكثر قتامة. ينشأ هذا التناقض لأن جزيئات الضباب الموجودة على ارتفاعات عالية داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري تمتص الضوء بأطوال موجية فوق بنفسجية. ومع ذلك، يبدو أن الضباب القطبي المحمر والمتموج يمتص ضوءًا أقل قليلاً بسبب الاختلافات في حجم الجسيمات أو تركيبها أو ارتفاعها.

البيانات المستخدمة لإنشاء هذه الصورة فوق البنفسجية المذهلة مستمدة من اقتراح هابل الذي يهدف إلى التحقيق في نظام العواصف الفائقة بعيد المنال لكوكب المشتري. ويخطط العلماء المشاركون في المشروع للاستفادة من هذه البيانات لرسم خريطة للهياكل السحابية ثلاثية الأبعاد داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري، مع التركيز بشكل خاص على سحب المياه العميقة.

يتمتع استكشاف هابل للكواكب الخارجية بتاريخ غني، بدءًا من مراقبة المذنب المؤثر شوميكر-ليفي 9 إلى دراسة العواصف المضطربة لكوكب المشتري. بفضل مسيرته المهنية التي امتدت لعقود من الزمن وموقعه الفريد، يوفر التلسكوب لعلماء الفلك رؤى لا تقدر بثمن حول تطور هذا الكوكب الديناميكي.

تتيح قدرات رصد الأشعة فوق البنفسجية التي يتمتع بها تلسكوب هابل الفضائي للعلماء التعمق في ألغاز الأطوال الموجية القصيرة وعالية الطاقة للضوء التي تقع خارج نطاق الرؤية البشرية. يكشف الضوء فوق البنفسجي عن ظواهر كونية آسرة، بما في ذلك الانبعاثات الصادرة عن النجوم الأصغر سنًا والأكثر سخونة الموجودة في المجرات القريبة، ومعلومات حول تكوين المادة بين النجوم وكثافتها ودرجات حرارتها، وتفاصيل حول تطور المجرات.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الصورة هي تمثيل للألوان الزائفة لأن العين البشرية غير قادرة على إدراك الضوء فوق البنفسجي. لإنتاج صور ذات معنى، تم تخصيص ألوان للصورة من طيف الضوء المرئي، مع كل لون يتوافق مع مرشح مختلف للأشعة فوق البنفسجية المستخدمة. في هذه الحالة، تكون الألوان المخصصة لكل مرشح كما يلي: الأزرق: F225W، الأخضر: F275W، والأحمر: F343N.

الأسئلةالشائعة

1. ما هي معارضة كوكب المشتري؟

تشير معارضة كوكب المشتري إلى محاذاة كوكب المشتري والشمس على جانبي السماء المتقابلين.

2. لماذا تظهر البقعة الحمراء الكبرى أكثر قتامة في الصورة فوق البنفسجية؟

في الصورة فوق البنفسجية، تظهر البقعة الحمراء العظيمة أكثر قتامة لأن جزيئات الضباب الموجودة على ارتفاعات عالية داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري تمتص الضوء بأطوال موجية فوق بنفسجية.

3. كيف سيتم استخدام بيانات هابل لدراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري؟

سيتم استخدام بيانات هابل لرسم خريطة للهياكل السحابية ثلاثية الأبعاد داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري، مع التركيز على سحب المياه العميقة.

4. ما الذي يمكن تعلمه من دراسة الضوء فوق البنفسجي؟

تتيح دراسة الضوء فوق البنفسجي للعلماء استكشاف مختلف الظواهر الكونية، مثل الانبعاثات الصادرة عن النجوم الشابة والساخنة، وخصائص المواد بين النجوم، وتطور المجرات.

5. لماذا تعتبر الصورة فوق البنفسجية لكوكب المشتري تمثيلا بألوان زائفة؟

إن الصورة فوق البنفسجية لكوكب المشتري هي تمثيل بألوان زائفة لأن العين البشرية لا تستطيع رؤية الضوء فوق البنفسجي. تم تخصيص ألوان من طيف الضوء المرئي لمرشحات مختلفة للأشعة فوق البنفسجية لإنشاء تمثيل مرئي ذي معنى.