المجرة الحلزونية الجميلة NGC 4654: لمحة مذهلة عن الظواهر الكونية

يواصل تلسكوب هابل الفضائي مهمته لاستكشاف اتساع الكون وإسعادنا بصور مذهلة. وكجزء من هذا المسعى المستمر، يشارك هابل صورة جديدة للمجرة كل يوم حتى 7 أكتوبر. وآخر اكتشاف مذهل هو NGC 4654، وهي مجرة ​​حلزونية متوسطة تقع في كوكبة العذراء.

NGC 4654 هي مجرة ​​مثيرة للاهتمام تبعد حوالي 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض. إنها تبرز بمركزها اللامع وأذرعها المرصعة بالنجوم. ما يجعل هذه المجرة فريدة من نوعها هو تصنيفها على أنها مجرة ​​حلزونية "متوسطة"، تجمع بين خصائص كل من المجرات الحلزونية غير المقيدة والقضبان.

تقع NGC 4654 إلى الشمال مباشرة من خط الاستواء السماوي، ويمكن رؤيتها من كل من الأجزاء الشمالية ومعظم أجزاء نصف الكرة الجنوبي. تعرض العديد من المجرات في عنقود العذراء، بما في ذلك NGC 4654، توزيعًا غير متماثل للنجوم وغاز الهيدروجين المحايد. يعزو العلماء عدم التماثل هذا إلى عملية تسمى "تجريد ضغط الكبش".

يحدث تجريد ضغط رام عندما تتحرك مجرة ​​مثل NGC 4654 عبر بلازما شديدة الحرارة، تُعرف باسم "الوسط الداخلي"، والذي يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين. تمارس قوة الجاذبية من عنقود مجرة ​​العذراء ضغطًا على NGC 4654، مما يؤدي إلى تجريدها من غازها. تشكل هذه العملية ذيلًا طويلًا ورفيعًا من غاز الهيدروجين على الجانب الجنوبي الشرقي من المجرة، مما يشبه تأثير الرياح على راكب الدراجة النارية.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من خضوعها لعملية إزالة الضغط، إلا أن NGC 4654 تحافظ على معدلات تكوين النجوم المتسقة مع المجرات الأخرى بنفس حجمها. تُعزى هذه الظاهرة غير العادية إلى التفاعل مع المجرة المرافقة لها، NGC 4639، منذ حوالي 500 مليون سنة. جردت قوة الجاذبية من NGC 4639 غاز NGC 4654 على طول حافتها، مما تسبب في توزيع غير متماثل للنجوم والحد من تكوين النجوم في تلك المنطقة.

توفر دراسة المجرات مثل NGC 4654 للعلماء رؤى قيمة حول العلاقة بين النجوم الشابة والغاز البارد الذي تتشكل منه. وتقدم الصورة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، باستخدام الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، لمحة مذهلة عن هذه الظواهر الكونية.

مصادر:

– تلسكوب هابل الفضائي

- ناسا