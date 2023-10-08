سر العابر البصري الأزرق المضيء السريع

رصد تلسكوب هابل الفضائي مؤخرًا حدثًا نادرًا ومحيرًا في الكون. ظهر عابر بصري أزرق سريع ومضيء (LFBOT)، يُعرف باسم The Finch، في موقع تحدى التوقعات - لقد حدث خارج المجرة. وقد ترك هذا الاكتشاف علماء الفلك في حيرة من أمرهم، إذ كان يُعتقد سابقًا أن هذه الأحداث تنشأ من داخل المجرات التي تتشكل فيها النجوم.

تم تتبع الحسون بواسطة تلسكوب هابل، وكشف عن نقطة أصله بين مجرتين. وكان على بعد حوالي 50,000 سنة ضوئية من مجرة ​​حلزونية أكبر وحوالي 15,000 سنة ضوئية من مجرة ​​أصغر. إن حقيقة حدوث ذلك بعيدًا عن أي منطقة تشكل النجوم لم تؤدي إلا إلى تعميق الغموض المحيط بهذه الأحداث.

إن الضوء الأزرق العابر السريع هو عبارة عن ومضات ضوئية ساطعة للغاية تتطور بسرعة، وتصل إلى ذروة السطوع وتتلاشى في غضون أيام فقط. ولم تتم ملاحظتها إلا عدة مرات منذ اكتشافها في عام 2018، وتبين أن جميع الأحداث السابقة تحدث داخل المجرات التي تولد فيها النجوم.

باستخدام المراصد الأرضية، مثل مرصد جيميني ساوث، تمكن علماء الفلك من تحديد أن درجة حرارة The Finch تبلغ حوالي 20,000 درجة مئوية (36,000 درجة فهرنهايت)، مما يسلط الضوء على إطلاق الطاقة المكثف.

دفعت الطبيعة غير العادية لـ The Finch العلماء إلى إعادة النظر في فهمهم لـ LFBOTs. في السابق، كان يُعتقد أن LFBOTs نتجت عن نوع نادر من المستعرات الأعظم المرتبطة بالنجوم الكبيرة جدًا وقصيرة العمر الموجودة بالقرب من الحضانات النجمية. ومع ذلك، يتحدى The Finch هذه الفكرة، مما يشير إلى أن السبب الحقيقي لـ LFBOTs قد يكون شيئًا مختلفًا تمامًا.

تشمل التكهنات حول سبب LFBOTs تمزق النجوم بسبب الثقوب السوداء أو انفجار النجوم سريعة الحركة أثناء مرورها بين المجرات. ومع ذلك، ونظرًا لندرة هذه الأحداث، فمن الصعب استخلاص استنتاجات نهائية في هذه المرحلة من البحث.

أثار اكتشاف The Finch أسئلة أكثر من الإجابات، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من التحقيق. وأعربت آشلي كريمز، الباحثة الرئيسية في الدراسة، عن الحاجة إلى عمل إضافي لتحديد التفسير الحقيقي لهذه الأحداث الغامضة.

المصدر: NASA، ESA، NOIRLab التابع لـ NSF، M. Garlick، M. Zamani