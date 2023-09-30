الدراسة الرائعة لبقايا المستعر الأعظم باستخدام تلسكوب هابل الفضائي

ويستخدم العلماء بيانات من تلسكوب هابل الفضائي لدراسة التغيرات التي تحدث في بقايا المستعرات الأعظم مع مرور الوقت. هذه البقايا هي نتيجة الموت الانفجاري للنجوم الضخمة، والتي تطلق كميات هائلة من الطاقة وتغير البيئة المحيطة. عندما تنتقل موجة الصدمة الناتجة عن انفجار المستعر الأعظم عبر الفضاء وتصطدم بالغبار والغاز، يمكن أن تخلق هياكل معقدة وجميلة تعرف باسم بقايا المستعر الأعظم.

تعد حلقة الدجاجة واحدة من أكثر البقايا شهرة، حيث يمتد قطرها إلى حوالي 120 سنة ضوئية. التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورًا لهذا الجسم على شكل فقاعة في عام 2020، مما زود الباحثين ببيانات قيمة لدراستهم.

يوضح المؤلف الرئيسي رافي سانكريت من معهد علوم التلسكوب الفضائي أن صور هابل توفر وضوحًا غير مسبوق في مراقبة حافة حلقة الدجاجة. وهي تكشف عن معلومات حول التغيرات في الكثافة التي تواجهها صدمات المستعرات الأعظم أثناء انتشارها عبر الفضاء، بالإضافة إلى الاضطرابات في المناطق التي تقع خلف هذه الصدمات.

ومن خلال مقارنة ملاحظات هابل من عامي 2020 و2001، تمكن العلماء من حساب أن الصدمة تنتقل بسرعة مذهلة تزيد عن نصف مليون ميل في الساعة. والمثير للدهشة أن الصدمة لم تتباطأ على الإطلاق خلال هذا الوقت.

يظهر شكل حلقة الدجاجة على شكل فتيل لأننا نراها من الجانب، على غرار الطريقة التي تظهر بها الورقة المتجعدة. تنشأ "أشرطة الضوء الملتوية" التي تظهر في الصورة من موجة الصدمة التي تواجه كثافات مختلفة من المواد في الوسط بين النجوم.

يشير الوسط البينجمي إلى المنطقة الرقيقة من الغبار والغاز الموجودة بين الأنظمة النجمية. عندما تتحرك الصدمة عبر هذا الوسط، فإنها تخلق الشكل الفريد الذي يظهر في حلقة الدجاجة. لقد تفاجأ الباحثون بسرور بالبنية المعقدة والدقيقة التي تم الكشف عنها من خلال صور هابل.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة الفيزياء الفلكية.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية

- ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، رافي سانكريت (STScI)