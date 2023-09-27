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يلتقط تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة للمجرات المتصادمة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
يلتقط تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة للمجرات المتصادمة

التقط تلسكوب هابل الفضائي مؤخرًا صورة مذهلة لمجرتين متصادمتين تقعان على بعد 465 مليون سنة ضوئية من الأرض. وتكشف الصورة عن "جسر" دقيق من الغاز يربط بين الزوج المجري المعروف باسم نظام Arp 107. استخدمت بعثة هابل، وهي مهمة مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات لالتقاط هذا المنظر الساحر.

تظهر في الصورة المجرة الأكبر حجما، والمعروفة باسم مجرة ​​سيفرت، على الجانب الأيسر. يُظهر ذراعًا حلزونيًا بارزًا مملوءًا بالغاز الحيوي والغبار المحيط بنواته. تعتبر مجرة ​​سيفرت رائعة بشكل خاص لأنها تسمح لعلماء الفلك بمراقبة الإشعاع ليس فقط من نواة المجرة النشطة، ولكن من المجرة بأكملها. ويمكن رؤية ذلك بوضوح في الصورة، حيث تمتد الأذرع الحلزونية المميزة في جميع أنحاء المجرة.

تُصدر نواة المجرة النشطة لمجرة سيفرت توهجًا قويًا ناتجًا عن تدفق المواد إلى الثقب الأسود الهائل الموجود في قلبها. يمتلئ الذراع الحلزوني المضيء للمجرة بالنجوم الشابة، ويغذي تكوينها المواد الوفيرة المستمدة من المجرة المرافقة الأصغر المرئية على يمين الصورة.

المجرة الأصغر، على الرغم من كونها تمثل نواة مشعة، إلا أنها تمتلك أذرع حلزونية خافتة نسبيًا بسبب اندماجها في المجرة الأكبر. يتدلى جسر الغاز بدقة أسفل الثنائي المندمج، وهي ميزة ملفتة للنظر تم التقاطها في صورة هابل الجديدة.

هذه الصورة هي جزء من برنامج أوسع يهدف إلى دراسة كتالوج يضم 338 مجرة ​​غير عادية وغامضة تعرف باسم أطلس المجرة الغريبة. الهدف هو تزويد الجمهور بصور آسرة لهذه الأشياء، وتكشف عن جمال وأسرار عالمنا.

المصدر: عرب تايمز كويت إنجليزي ديلي.

By روبرت أندرو

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