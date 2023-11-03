منظر جديد للأشعة فوق البنفسجية لكوكب المشتري يكشف عن رؤى رائعة

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا مشهدا مذهلا للأشعة فوق البنفسجية لكوكب المشتري، وكشف النقاب عن تفاصيل رائعة لأكبر كوكب في نظامنا الشمسي. تم إصدار الصورة للاحتفال بمعارضة كوكب المشتري، وهو حدث سماوي نادر عندما تكون الشمس والعملاق الغازي على جانبين متقابلين من السماء. يقدم هذا التعارض لعلماء الفلك منظورًا فريدًا لميزات كوكب المشتري، بما في ذلك خصائصه الأكثر شهرة، "البقعة الحمراء العظيمة".

على عكس الصور السابقة، يكشف هذا المنظر فوق البنفسجي للبقعة الحمراء العظيمة عن مظهر أكثر قتامة. اللون الداكن هو نتيجة لجسيمات الضباب عالية الارتفاع التي تمتص الضوء عند هذه الأطوال الموجية المحددة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الضبابية القطبية، بمظهرها المحمر والمموج المميز، إلى اختلافات في حجم الجسيمات أو تركيبها أو ارتفاعها.

كان إنشاء هذه الصورة المذهلة جزءًا من اقتراح هابل الأكبر المخصص لدراسة نظام العواصف الفائقة المعقد لكوكب المشتري. ويعتزم الباحثون استخدام البيانات المجمعة لرسم خريطة لسحب المياه العميقة وفهم الهياكل السحابية ثلاثية الأبعاد داخل الغلاف الجوي للكوكب بشكل أفضل.

لقد كان تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا أداة لا تقدر بثمن لعلماء الفلك، حيث قدم رؤى لا مثيل لها حول الكواكب الخارجية. من مراقبة تأثيرات المذنب شوميكر-ليفي 9 إلى دراسة العواصف العاصفة لكوكب المشتري، سمحت وجهة نظر هابل الفريدة للعلماء بتوثيق تطور هذا الكوكب الديناميكي على مدى عدة عقود.

إحدى قدرات هابل الرئيسية هي قدرته على مراقبة الضوء فوق البنفسجي، الذي يكشف عن مجموعة من الظواهر الكونية غير المرئية للعين البشرية. تمكن عمليات رصد الأشعة فوق البنفسجية علماء الفلك من دراسة الأطوال الموجية عالية الطاقة للضوء المنبعثة من النجوم الأكثر سخونة والأصغر سنا داخل مجراتنا المحلية. كما أنها تكشف عن معلومات مهمة حول تكوين المواد بين النجوم وكثافتها ودرجات حرارتها، بالإضافة إلى تطور المجرات بأكملها.

على الرغم من أن منظر الأشعة فوق البنفسجية لكوكب المشتري لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، فإن تمثيل الألوان الزائفة للصورة يعين ألوانًا ضوئية مرئية لمرشحات الأشعة فوق البنفسجية المختلفة المستخدمة. تسمح هذه التقنية للعلماء وعشاق الفضاء على حد سواء بالتعجب من التفاصيل المذهلة والميزات المعقدة لعملاق الغاز المجاور لنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي البقعة الحمراء الكبرى؟

ج: البقعة الحمراء العظيمة عبارة عن نظام عاصفة هائل على كوكب المشتري استمر لعدة قرون.

س: ماذا تكشف النظرة فوق البنفسجية لكوكب المشتري؟

ج: يكشف المنظر فوق البنفسجي عن المظهر الداكن للبقعة الحمراء الكبرى ويقدم نظرة ثاقبة للضباب القطبي على الكوكب.

س: ما الذي يمكن أن تكشفه مشاهدات هابل فوق البنفسجية؟

ج: تتيح عمليات رصد الأشعة فوق البنفسجية للعلماء دراسة الأطوال الموجية عالية الطاقة للضوء الصادر عن النجوم الشابة، والمواد الموجودة بين النجوم، وتطور المجرات.