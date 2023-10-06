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صورة جديدة من هابل تكشف عن تشكل النجوم في NGC 1087

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 6، 2023
صورة جديدة من هابل تكشف عن تشكل النجوم في NGC 1087

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة مذهلة للمجرة الحلزونية NGC 1087، التي تقع على بعد 80 مليون سنة ضوئية في كوكبة قيطس. تتميز هذه المجرة الحلزونية المضلعة بأذرع حلزونية مغبرة ونواة صغيرة نسبيًا. تساعد الممرات الغبارية للمجرة على تحديد بنيتها الحلزونية، في حين أن شريطها النجمي في المركز أقصر من المجرات القضبانية الأخرى.

ما يجعل NGC 1087 ذا أهمية خاصة للعلماء هو علامات تكوين النجوم الجديدة. عادة، تشهد المجرة ذات القضيب انفجارًا من تشكل النجوم يتبعه اضمحلال بطيء حيث تسحب جاذبية المركز كميات كبيرة من الغاز. ومع ذلك، يُظهر NGC 1087 تشكل النجوم المستمر، مما يجعله موضوعًا فريدًا للدراسة.

يمكن أن يُنسب الفضل في اكتشاف NGC 1087 إلى عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشل، الذي لاحظها لأول مرة في عام 1785. وتقع هذه المجرة جنوب خط الاستواء السماوي مباشرةً، مما يجعلها مرئية من نصفي الكرة الأرضية. في عام 1995، اكتشف علماء الفلك مستعرًا أعظم من النوع الثاني داخل NGC 1087. ويحدث هذا النوع من المستعرات الأعظم عندما يحترق نجم ضخم بكل وقوده النووي وينهار، مما يؤدي إلى انفجار. يظل هذا هو المستعر الأعظم الوحيد الذي تم تسجيله على الإطلاق في NGC 1087.

تجمع الصورة الجديدة من هابل بين الضوء فوق البنفسجي والمرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة لتكشف عن جوانب مختلفة من المجرة. تمثل الخطوط الحمراء الداكنة الغاز الجزيئي البارد، الذي يعمل بمثابة المادة الخام لتكوين النجوم. تشير المناطق الوردية الزاهية إلى المناطق التي تتشكل فيها النجوم الجديدة بشكل نشط، والتي تتميز بالهيدروجين المتأين والأكسجين والكبريت. تحتوي المناطق الأكثر زرقة على نجوم شابة ساخنة تشكلت في وقت سابق من عمر NGC 1087.

تهدف ملاحظات هابل لـ NGC 1087 إلى تسليط الضوء على العلاقة بين النجوم الشابة والغاز البارد. يهتم العلماء بشكل خاص بفهم ما يحدث للمناطق الغازية بعد تشكل النجوم داخلها.

تعرض هذه الصورة الرائعة جمال وتعقيد NGC 1087 مع تقديم رؤى قيمة حول عمليات تكوين النجوم في المجرات.

مصادر:

- ناسا
- مقال Phys.org بعنوان "هابل يلتقط مجرة ​​كوكبة قيطس النجمية" (الاقتباس: هابل يلتقط مجرة ​​كوكبة قيطس النجمية (2023، 5 أكتوبر) تم استرجاعه في 5 أكتوبر 2023 من https://phys.org/news/2023-10-hubble- يلتقط النجوم-cetus-constellation.html)

By مامفو بريشيا

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