NGC 1087: مجرة ​​حلزونية متلألئة

NGC 1087، مجرة ​​حلزونية ذات قضبان جميلة، تقع في كوكبة قيطس، استحوذت على سحر العلماء. وتقع هذه المجرة على بعد 80 مليون سنة ضوئية، ويبلغ قطرها 87,000 سنة ضوئية. وتتميز بوجود نواة صغيرة نسبياً في مركزها، ويتم تحديد بنيتها الحلزونية من خلال ممراتها الترابية البارزة، والتي يمكن ملاحظتها على شكل تكوينات حمراء داكنة.

الجانب الأكثر لفتًا للانتباه في NGC 1087 هو شريطها النجمي، وهو هيكل ممدود أبيض ناصع يقع في قلب المجرة. على عكس المجرات المحظورة الأخرى، فإن الشريط النجمي لـ NGC 1087 أقصر نسبيا. في المجرات المحظورة النموذجية، تجذب قوى الجاذبية المنبعثة من المنطقة الوسطى كميات كبيرة من الغاز، مما يؤدي إلى تكوين نجم متفجر يتبعه انخفاض تدريجي. ومع ذلك، NGC 1087 ينحرف عن هذا النمط، لأنه يظهر علامات تشكيل النجوم المستمر. وقد أثارت هذه الخاصية الفريدة فضول علماء الفلك.

على مر التاريخ، كان العلماء مفتونين بأسرار الكون. أحد هؤلاء الأفراد هو عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشل، الذي قام باكتشافات رائدة في القرن الثامن عشر. لقد أرست ملاحظات هيرشل الرائدة للنجوم والمجرات الأساس لفهمنا الحديث للكون.

يواصل NGC 1087 كشف أسرار تكوين النجوم داخل أذرعه الحلزونية المغبرة. وعلى الرغم من أنه يقع بعيدًا عن مجرتنا درب التبانة، إلا أن هذا الجسم السماوي البعيد يعد بمثابة شهادة على جمال الكون وتعقيده.

مصادر:

- ناسا

- الموسوعة البريطانية