يلتقط تلسكوب هابل صورة مذهلة لـ NGC 6951: مجرة ​​حلزونية متوسطة

تُظهر صورة جديدة مذهلة تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، جمال NGC 6951، وهي مجرة ​​حلزونية متوسطة تقع على بعد 78 مليون سنة ضوئية في كوكبة سيفيوس. تكشف الصورة عن أذرع حلزونية زرقاء لامعة تدور حول المركز الأبيض للمجرة.

لقد أذهلت NGC 6951 علماء الفلك بسبب تاريخها النجمي الفريد. منذ حوالي 800 مليون سنة، شهدت المجرة فترة من تكوين النجوم المكثف. وبعد هدوء دام 300 مليون سنة، استؤنفت ولادة النجوم مرة أخرى. يُقدر متوسط ​​عمر العناقيد النجمية في NGC 6951 بما بين 200 و300 مليون سنة، لكن يعود تاريخ بعض العناقيد النجمية إلى مليار سنة. تظهر هذه العناقيد النجمية على شكل وخزات زرقاء لامعة وسط مناطق مضطربة من الغاز، مصورة باللون الأحمر الداكن.

تصنف NGC 6951 على أنها مجرة ​​سيفرت من النوع الثاني، وتتميز بانبعاث كميات كبيرة من الأشعة تحت الحمراء ووجود مادة غازية بطيئة الحركة بالقرب من مركزها. يصنفها بعض العلماء أيضًا على أنها مجرة ​​منطقة خط الانبعاث النووي منخفضة التأين (LINER)، والتي تنبعث منها ذرات ضعيفة التأين أو محايدة. تمتد NGC 75,000 على ما يقرب من 6951 سنة ضوئية، ويمكن رؤيتها من نصف الكرة الشمالي بسبب قربها من القطب السماوي الشمالي.

يستضيف مركز NGC 6951 ثقبًا أسود هائلًا محاطًا بحلقة من النجوم والغاز والغبار تمتد على حوالي 3,700 سنة ضوئية. يُعرف هذا الهيكل باسم "الحلقة الدائرية النووية"، وهو يشكل النجوم منذ ما يقرب من 1 إلى 1.5 مليار سنة. ويشتبه العلماء في أن الغاز بين النجوم يتدفق عبر شريط المجرة الكثيف للوصول إلى الحلقة المحيطة بالنواة، مما يوفر الوقود لعملية تكوين النجوم المستمرة. ما يقرب من 40٪ من الكتلة في الحلقة تتكون من نجوم جديدة نسبيا، عمرها أقل من 100 مليون سنة. تربط ممرات الغبار الحلزونية مركز المجرة بمناطقها الخارجية، مما يساهم بمواد إضافية لتكوين النجوم في المستقبل.

شهد NGC 6951 العديد من الأحداث المتفجرة على شكل مستعرات أعظم. سجل علماء الفلك ما يصل إلى ستة مستعرات عظمى في المجرة على مدار الـ 25 عامًا الماضية. توفر هذه الانفجارات النجمية معلومات قيمة عن النجوم السلفية، بما في ذلك عمرها ولمعانها وموقعها.

تم إنشاء صورة NGC 6951 باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة كاميرا هابل واسعة المجال 3 والكاميرا المتقدمة للمسوحات في كل من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.

مصادر:

ناسا – https://www.nasa.gov/

Phys.org - https://phys.org/