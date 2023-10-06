صورة آسرة لـ NGC 6951 تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي

زودنا تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بصورة مذهلة لمجرة NGC 6951، وهي مجرة ​​تقع في كوكبة سيفيوس. تشتهر هذه المجرة بتاريخها الغني في تكوين النجوم، وتصنيفاتها المميزة، والعديد من أحداث المستعرات الأعظم، مما يجعلها مصدرًا قيمًا للرؤى لعلماء الفلك.

تكشف الصورة عن أذرع حلزونية مزينة بألوان زرقاء نابضة بالحياة، وتدور حول المركز الأبيض الساطع للمجرة. NGC 6951 هي مجرة ​​حلزونية متوسطة تقع على بعد 78 مليون سنة ضوئية في كوكبة سيفيوس.

هذه المجرة الرائعة، التي اكتشفها لأول مرة عالم الفلك الفرنسي جيروم كوجيا والفلكي الأمريكي لويس سويفت في أواخر القرن التاسع عشر، أثارت اهتمام العلماء بتطورها النجمي. منذ حوالي 19 مليون سنة، شهدت NGC 800 ذروة تشكل النجوم، تليها فترة من الهدوء النسبي لحوالي 6951 مليون سنة. ومع ذلك، فقد استأنف بعد ذلك توليد نجوم جديدة. يتراوح متوسط ​​عمر العناقيد النجمية داخل NGC 300 من 6951 إلى 200 مليون سنة، ويقدر عمر بعض العناقيد النجمية بمليار سنة. المناطق المضطربة من الغاز، الموضحة باللون الأحمر الداكن، تحجب الوخزات الزرقاء اللامعة التي تمثل العناقيد النجمية.

يصنف علماء الفلك NGC 6951 على أنها مجرة ​​سيفرت من النوع الثاني، وتتميز بانبعاث كميات كبيرة من الأشعة تحت الحمراء ووجود مادة غازية بطيئة الحركة بالقرب من مركزها. ومع ذلك، يصنفها بعض الباحثين أيضًا على أنها مجرة ​​منطقة خط الانبعاث النووي منخفضة التأين (LINER). تشبه مجرات LINER مجرات سيفرت من النوع الثاني ولكنها تمتلك نواة أكثر برودة تنبعث منها ذرات ضعيفة التأين أو محايدة مثل الأكسجين والنيتروجين والكبريت. تمتد NGC 6951 على حوالي 75,000 سنة ضوئية، ونظرًا لقربها من القطب السماوي الشمالي، يمكن رؤيتها من نصف الكرة الشمالي.

يوجد في قلب NGC 6951 ثقب أسود هائل تحيط به حلقة من النجوم والغاز والغبار تمتد على حوالي 3,700 سنة ضوئية. هذه الحلقة المحيطة بالنواة، التي يتراوح عمرها بين 1 و1.5 مليار سنة، كانت تولد النجوم بنشاط طوال معظم فترة وجودها. يفترض العلماء أن الغاز بين النجمي يتدفق عبر الشريط النجمي الكثيف للمجرة باتجاه الحلقة المحيطة بالنواة، ليكون بمثابة وقود لتكوين النجوم في المستقبل. ما يقرب من 40٪ من كتلة الحلقة تأتي من نجوم شابة نسبيا، عمرها أقل من 100 مليون سنة. تربط ممرات الغبار على شكل أنماط حلزونية، ممثلة بمناطق برتقالية داكنة، مركز المجرة بمناطقها الخارجية، مما يساهم بمواد إضافية لتكوين النجوم المحتمل.

شهدت NGC 6951 العديد من الانفجارات النجمية المذهلة المعروفة باسم المستعرات الأعظم، حيث قام علماء الفلك بتوثيق ما يصل إلى ستة حدوث مستعرات عظمى في هذه المجرة خلال الـ 25 عامًا الماضية. يواصل العلماء دراسة NGC 6951 للحصول على فهم أعمق للبيئات التي تؤدي إلى المستعرات الأعظم. يوفر تحليل الانبعاثات الناتجة عن هذه الأحداث المتفجرة معلومات قيمة عن النجوم السلف، بما في ذلك عمرها، ولمعانها، وموقعها داخل المجرة.

تم التقاط صورة NGC 6951 باستخدام بيانات من كاميرا هابل واسعة المجال 3 (WFC3) والكاميرا المتقدمة للمسوحات (ACS)، وذلك باستخدام الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.

مصادر:

- تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا

- ناسا