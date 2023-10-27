رؤى جديدة في مجموعة Galaxy التفاعلية Arp-Madore 2339-661

تُظهر هذه الصورة الجذابة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي زوج المجرات المثير للاهتمام المعروف باسم Arp-Madore 2339-661. في حين أن كتالوج Arp-Madore يضم العديد من المجرات الغريبة، فإن هذه المجموعة بالذات تظهر خاصية غير عادية - لا توجد مجرتان، بل ثلاث مجرات تشارك في التفاعل.

المجرتان البارزتان في الصورة هما NGC 7733 (أسفل اليمين) وNGC 7734 (أعلى اليسار). ومع ذلك، إذا قام أحد بفحص الذراع العلوي لـ NGC 7733، فسوف يلاحظ بنية تشبه العقدة ذات لون مميز، مخفي جزئيًا بواسطة الغبار الداكن. يبدو أن هذا الهيكل، الذي يسمى حاليًا NGC 7733N، مرتبطًا بـ NGC 7733 ولكنه يمتلك انزياحًا أحمر إضافيًا كبيرًا في سرعته. وبالتالي، فمن المعقول جدًا أن يمثل NGC 7733N كيانًا مستقلاً وليس مجرد امتداد لـ NGC 7733. تسلط هذه الظاهرة الضوء على التحديات التي يواجهها علماء الفلك الرصدي في التمييز بين ما إذا كانت الأجرام السماوية كيانات فردية أو متعددة، خاصة عندما يبدو ترتيبها المكاني مكدسًا من الأرض. وجهة نظر.

تقع على بعد حوالي 500 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الطوقان، وتتفاعل جميع المجرات الثلاث في هذه المجموعة مع بعضها البعض الجاذبية. يشار إليها في الأدبيات العلمية باسم "مجموعة الاندماج"، ومن المتوقع أن تندمج في نهاية المطاف في كيان واحد.

مما لا شك فيه أن الكشف عن مجرة ​​ثالثة متفاعلة في Arp-Madore 2339-661 يشجع العلماء على التعمق أكثر في طبيعة وديناميكيات هذا النظام الغريب. ومع مزيد من البحث والتحليل، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أكثر شمولا للتفاعلات المعقدة بين المجرات والآليات التي تحكم اندماجها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو كتالوج Arp-Madore؟

ج: إن كتالوج Arp-Madore عبارة عن مجموعة من المجرات الغريبة التي لاحظها علماء الفلك.

س: كم عدد المجرات المتفاعلة في Arp-Madore 2339-661؟

ج: يتميز Arp-Madore 2339-661 بثلاث مجرات متفاعلة.

س: ما أهمية البنية الشبيهة بالعقدة في NGC 7733؟

ج: يُظهر الهيكل الشبيه بالعقدة، والمعروف باسم NGC 7733N، لونًا مختلفًا مقارنة بذراع NGC 7733 ويمتلك انزياحًا أحمر مميزًا، مما يشير إلى أنه كيان مستقل.

س: كيف تتفاعل المجرات في هذه المجموعة؟

ج: تتفاعل المجرات الموجودة في Arp-Madore 2339-661 مع بعضها البعض الجاذبية، مما قد يؤدي إلى اندماجها في المستقبل.