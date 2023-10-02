يلتقط تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة لتشكيل النجوم عالية الكتلة

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة لمنطقة تعرف باسم G35.2-0.7N، والتي تتميز بتشكل النجوم ذات الكتلة العالية. تقع هذه المنطقة على بعد حوالي 7200 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة أكويلا، وهي موطن لنجم واحد على الأقل من النوع B. هذه النجوم ضخمة جدًا لدرجة أنها ستنهي حياتها في نهاية المطاف في مستعرات أعظمية مدمرة. ومع ذلك، حتى في مرحلة تكوينها، يكون لهذه النجوم تأثير كبير على محيطها.

تكشف الصورة الملتقطة بكاميرا Hubble's Wide Field Camera 3، عن طائرة نجمية قوية أطلقها النجم من النوع B. هذه الطائرة مسؤولة عن العرض الإشعاعي الذي يظهر في الصورة. تم جمع البيانات المستخدمة لإنشاء هذه الصورة في المقام الأول لأغراض بحثية محددة، بما في ذلك قياس التأين في النفاثات المنبعثة من النجم الأولي المدفون داخل G35.2-0.7N.

النفاثات النجمية الأولية عبارة عن حزم ضخمة من المادة يتم إخراجها من النجوم الأولية. تمتد هذه التدفقات في خطوط مستقيمة نسبيًا وتنتج عرضًا بصريًا مذهلاً. في الصورة، يبدو جزء كبير من السديم داكنا، حيث يتم حجب الضوء بواسطة سحب الغبار الكثيفة. ومع ذلك، فإن المنطقة الوسطى تكشف عن النجم ونفاثات المواد التي ينبعث منها. يمثل الخط البرتقالي اللامع تجويفًا في الغبار محفورًا بواسطة قوة النفاثة.

تعرض هذه الصورة المذهلة الجمال المذهل والتعقيد لعملية تكوين النجوم عالية الكتلة. إنه يوفر رؤى قيمة حول العمليات والآليات المشاركة في تكوين هذه النجوم الضخمة. يواصل تلسكوب هابل الفضائي المساهمة في فهمنا للكون والظواهر المذهلة التي تحدث داخله.

التعاريف:

– تلسكوب هابل الفضائي: تلسكوب فضائي أطلقته وكالة ناسا عام 1990، وسمي على اسم عالم الفلك إدوين هابل. إنه أحد أكبر التلسكوبات وأكثرها تنوعًا المستخدمة لمراقبة الكون.

– نجم من النوع B: ثاني أكبر نوع من النجوم، والذي ستنتهي حياته في النهاية بانفجار سوبر نوفا.

- النفاثات النجمية الأولية: شعاع ضخم من المادة يتم طرده من النجم الأولي أثناء تكوينه.

مصادر:

- حقوق الصورة: وكالة الفضاء الأوروبية/هابل وناسا، ر. فيدرياني، ج. تان

– تعريف تلسكوب هابل الفضائي : ناسا

– تعريف ناسا : ناسا