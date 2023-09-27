مجرة السومبريرو: جمال مهيب وفريد ​​من نوعه في الكون

استحوذت مجرة ​​السومبريرو، المعروفة أيضًا باسم Messier 104 أو M104، على انتباه تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بمظهرها المهيب والجذاب. تقع هذه المجرة الحلزونية على الحافة الجنوبية لمجموعة مجرات العذراء وعلى بعد 28 مليون سنة ضوئية من الأرض، وهي حقًا مشهد يستحق المشاهدة.

تتميز مجرة ​​السومبريرو، التي يبلغ قطرها 50,000 سنة ضوئية، بنواتها البيضاء اللامعة المنتفخة، والتي تحيط بها ممرات غبار كثيفة تشكل هيكلها الحلزوني. وفي هذا الممر الغباري يحدث تكوين النجوم، مما يزيد من جمال المجرة. ويعتقد العلماء أن ثقبًا أسودًا كبيرًا يتواجد في مركز المجرة M104، مما يمنحها ميزة أخرى مثيرة للاهتمام.

حصلت Sombrero Galaxy على اسمها بسبب تشابهها مع القبعة المكسيكية التي تحمل الاسم نفسه. تمتد أذرعها الحلزونية عبر ممر غبار كثيف، مما يشكل حلقة تحيط بالانتفاخ المركزي. علاوة على ذلك، فهي تمتلك نواة لامعة مع انتفاخ مركزي كبير، مما يجعلها مجرة ​​فريدة وملفتة للنظر.

في حين أن مجرة ​​السومبريرو تظهر تقريبا على حافة الأرض، إلا أنها تقع خارج نطاق الرؤية بالعين المجردة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن رؤيته باستخدام تلسكوب صغير، وذلك بفضل سطوعه النسبي البالغ +8.

بفضل القدرات الرائعة لتلسكوب هابل الفضائي، أصبح من السهل تمييز النظام الكثيف للمجموعات الكروية لـ M104. وتشير التقديرات إلى أن مجرة ​​السومبريرو تحتوي على ما يقرب من 2,000 مجموعة كروية، وهو عشرة أضعاف العدد الموجود في مجرتنا درب التبانة. تتراوح أعمار هذه العناقيد الكروية ما بين 10 إلى 13 مليار سنة، وهو ما يشبه عمر مجموعات درب التبانة.

في الختام، تبرز مجرة ​​السومبريرو في الكون كجرم سماوي رائع وفريد ​​من نوعه. إن مظهره المميز، إلى جانب مجموعاته الكروية الكثيفة وخصائصه الرائعة، يجعله موضع اهتمام كبير للعلماء وعشاق الفضاء على حد سواء.

مصادر:

- تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا

- تعريف "الحجم" - قاموس ميريام وبستر

– تعريف “العناقيد الكروية” – بريتانيكا