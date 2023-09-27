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يُظهر C. elegans Neuron تعدد الاستخدامات في التحكم السلوكي

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 27، 2023
يُظهر C. elegans Neuron تعدد الاستخدامات في التحكم السلوكي

سلط بحث جديد الضوء على الخلايا العصبية HSN الموجودة في دودة C. elegans وقدرتها على التحكم في السلوكيات المختلفة. تسلط الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الضوء على تنوع الخلايا العصبية في إدارة الأنشطة مثل وضع البيض والحركة.

تطلق الخلية العصبية HSN مواد كيميائية متعددة توجه السلوكيات المختلفة، بما في ذلك وضع البيض والتباطؤ اللاحق. إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي أن الخلايا العصبية يمكنها "استعارة" السيروتونين من بعضها البعض للتأثير على السلوك. يمكن أن يكون لهذه الرؤية آثار على فهم دور السيروتونين في حالات الصحة العقلية.

أجرى الباحثون سلسلة من التجارب لكشف كيفية سيطرة الخلايا العصبية HSN على هذه السلوكيات. وباستخدام علم البصريات الوراثي، تلاعبوا بنشاط الخلايا العصبية وأكدوا دورها في وضع البيض، وتسريعه، وإبطائه. كما قاموا بتتبع النشاط الكهربائي للخلايا العصبية وحددوا أنماطًا محددة مرتبطة بوضع البيض والحركة.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن العصبون HSN يطلق مواد كيميائية للناقل العصبي مثل السيروتونين والأسيتيل كولين والببتيدات العصبية للتحكم في السلوك. إن تعطيل ناقلات عصبية معينة مكّن الباحثين من تحديد دورها في السلوكيات المختلفة. السيروتونين، على سبيل المثال، وجد أنه حاسم في إبطاء الدودة بعد وضع البيض.

لعب التشريح أيضًا دورًا في التحكم في السلوك. تم العثور على محور عصبي للخلايا العصبية HSN، والذي يحمل إشارات إلى الخلايا العصبية الأخرى، لتنسيق وضع البيض والحركة. ومن خلال قطع المحور العصبي، عطل الباحثون هذا التنسيق ومنعوا الدودة من الانخراط في كلا السلوكين في وقت واحد.

بشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على كيفية استخدام الخلايا العصبية HSN لأنظمة الناقلات العصبية المتعددة، والتشكل الخلوي، وطرق النقل غير التقليدية للتحكم في سلوك دودة C. elegans. النتائج لا توسع فهمنا لعمل الخلايا العصبية الفردية فحسب، بل تثبت أيضًا قدرة الخلايا العصبية على التأثير على مجموعة من السلوكيات على فترات زمنية مختلفة.

المصدر: معهد بيكاور للتعلم والذاكرة

التعاريف:
– الخلايا العصبية HSN: نوع من الخلايا العصبية الموجودة في دودة C. elegans التي تطلق مواد كيميائية مختلفة للتحكم في السلوكيات.
– السيروتونين: وهو ناقل عصبي يلعب دوراً في تنظيم المزاج والشهية والنوم.
– الناقل العصبي: رسائل كيميائية تنقل الإشارات من خلية عصبية إلى أخرى في الجهاز العصبي.
– علم البصريات الوراثي: تقنية تستخدم الضوء للتحكم في الخلايا المعدلة وراثيا.
– الببتيد العصبي: نوع من الجزيئات المشاركة في التواصل العصبي.
- المحور العصبي: نتوء طويل ونحيف للخلية العصبية يقوم بتوصيل النبضات الكهربائية.

المصدر: أخبار علم الأعصاب

By مامفو بريشيا

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