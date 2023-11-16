التعب من مؤتمرات الفيديو: اكتشاف التأثير الحقيقي

لقد كان يشتبه منذ فترة طويلة في أن مؤتمرات الفيديو تؤثر بشكل أكبر على مستويات الطاقة لدينا مقارنة بالتفاعلات وجهاً لوجه. أخيرًا، أجرى فريق بحث متعدد التخصصات من جامعة العلوم التطبيقية في النمسا العليا / الحرم الجامعي شتاير وجيرنوت مولر بوتز من جامعة غراتس للتكنولوجيا دراسة علمية عصبية لتقديم أدلة قوية.

في مشروع الإجهاد التقني في المنظمات، الممول من صندوق العلوم النمساوي FWF، ركز الباحثون على التعب الناتج عن مؤتمرات الفيديو في سياق المحاضرات الجامعية عبر الإنترنت. وقاموا بدعوة 35 طالبًا متطوعًا لحضور محاضرة مدتها 50 دقيقة سواء بشكل شخصي أو عبر مؤتمرات الفيديو. لقياس مستويات التعب، تم استخدام تقنيات الفيزيولوجية العصبية مثل تخطيط كهربية الدماغ (EEG) وتخطيط كهربية القلب (ECG)، إلى جانب استبيانات لتقييم التعب الملحوظ.

في نهاية المطاف، تتوافق المقاييس الموضوعية مع التجارب الشخصية: أظهر الطلاب مستويات أعلى بكثير من التعب في السيناريوهات الافتراضية. تعتبر هذه النتيجة حاسمة في فهم تأثير إرهاق مؤتمرات الفيديو على رفاهية الأفراد والعلاقات الشخصية والتواصل التنظيمي.

وشدد فريق البحث على الحاجة إلى اتباع نهج شامل لفهم الآليات النفسية والفسيولوجية الكامنة وراء التعب في مؤتمرات الفيديو. ومن خلال هذا الفهم، يمكن تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع آثاره الضارة. من خلال الاعتراف بإرهاق مؤتمرات الفيديو ومعالجته بشكل فعال، يمكن للمؤسسات أن تسعى جاهدة لتحسين الرفاهية والتواصل بشكل عام.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا تسبب مؤتمرات الفيديو إرهاقًا أكثر من الاجتماعات المباشرة؟

ج: تتطلب مؤتمرات الفيديو جهدًا إدراكيًا أكبر بسبب نقص الإشارات غير اللفظية وزيادة وقت الشاشة، مما يؤدي إلى زيادة الإرهاق العقلي.

س: كيف يمكن للمؤسسات التخفيف من إرهاق مؤتمرات الفيديو؟

ج: يمكن للمؤسسات تشجيع فترات الراحة المنتظمة أثناء الاجتماعات، والحد من عدد اجتماعات الفيديو، وتعزيز التعاون دون الاتصال بالإنترنت عندما يكون ذلك ممكنًا، وتنفيذ إستراتيجيات لدعم رفاهية الموظفين.

س: هل هناك أي استراتيجيات محددة للتكيف مذكورة في البحث؟

ج: لم تركز الدراسة على استراتيجيات المواجهة، لكن الباحثين أكدوا على ضرورة تطوير استراتيجيات فعالة لمعالجة إرهاق مؤتمرات الفيديو في الدراسات المستقبلية.

المصدر: technostress_in_organisations.edu.au