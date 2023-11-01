تأثير برامج المحاكاة على تطوير التلسكوب الفضائي

لقد أحدث تلسكوب جيمس ويب الفضائي ثورة في فهمنا للكون، حيث التقط صورًا مذهلة لمناطق لم يتم استكشافها من قبل. إن مرآة التلسكوب المثيرة للإعجاب والتي يبلغ طولها 21 قدمًا، والتي تم نشرها وتجميعها بأناقة في الفضاء، هي في قلب قدراته الرائدة.

يتطلب تصميم وبناء أكبر تلسكوب في الفضاء تخطيطًا واختبارًا دقيقًا. ومع ذلك، فإن الطبيعة المعقدة للمشروع جعلت من المستحيل إجراء اختبارات واسعة النطاق على الأرض، مما يكرر الظروف القاسية للفضاء. تحول المهندسون إلى برامج المحاكاة كأداة حيوية للتنبؤ بسلوك التلسكوب في ظل ظروف مختلفة في الفضاء. كان للتقدم الذي تم إحرازه في النمذجة الحاسوبية المتكاملة من خلال عمليات المحاكاة هذه تأثير كبير على هذا المجال.

توضح إيرين إليوت، وهي مهندسة بصرية في شركة Ansys, Inc.، أن تقنية المحاكاة المستخدمة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي قد وصلت إلى أقصى حدودها. على الرغم من أن تكنولوجيا المحاكاة قد تحسنت على مر السنين مع زيادة قوة الحوسبة والوصول إلى موارد الحوسبة خارج الموقع، إلا أن تطوير تلسكوب ويب لعب دورًا حاسمًا في تعزيز هذه التطورات.

يذكر إليوت على وجه التحديد استخدام Ansys Zemax OpticStudio، وهو مجموعة برامج قوية، لدعم تطوير تلسكوب Webb. تم تصميم البرنامج للتعامل مع أنظمة الإحداثيات لقطاعات المرآة السداسية الثمانية عشر للتلسكوب. كما قدمت أيضًا واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح بالتكامل السلس مع البرامج الأخرى، مما يعزز قدرات التخصيص.

علاوة على ذلك، أدت المعرفة المكتسبة من العمل في مشروع تلسكوب ويب إلى إدخال قدرات جديدة في حزمة البرامج. قدمت شركة Ansys Zemax الوحدة الهيكلية والحرارية والتحليلية والنتائج (STAR)، والتي تدمج بشكل مباشر التحليلات من برامج المحاكاة الأخرى في النماذج البصرية التي تم إنشاؤها في OpticStudio. ولهذه الكفاءة تطبيقات واسعة النطاق في تصميم التلسكوب، وهندسة الطيران، والمركبات ذاتية القيادة، وعدسات الهواتف المحمولة، وغيرها من البصريات التي تعمل في بيئات صعبة.

إن تأثير عمليات المحاكاة البرمجية يتجاوز تطوير التلسكوب الفضائي. أثبتت شركة OpticStudio أهميتها في تصميم تقنيات مختلفة مثل المناظير الدقيقة وأجهزة الكشف عن التعرض لفيروس كوفيد-19 وشاشات الواقع المعزز والمزيد من التلسكوبات. هذه التطورات في برامج النمذجة لم تغير الطريقة التي نستكشف بها الكون فحسب، بل مهدت الطريق أيضًا للمهام الفضائية المستقبلية والابتكارات التكنولوجية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو تلسكوب فضائي قوي يلتقط صورًا مذهلة للكون باستخدام مرآته المجزأة التي يبلغ طولها 21 قدمًا.

س: كيف اختبر المهندسون سلوك تلسكوب ويب في ظروف شبيهة بالفضاء؟

ج: استخدم المهندسون عمليات محاكاة برمجية للتنبؤ بسلوك التلسكوب في الظروف الفضائية المختلفة.

س: كيف تحسنت تكنولوجيا محاكاة البرمجيات على مر السنين؟

ج: لقد تحسنت تكنولوجيا محاكاة البرمجيات بسبب الزيادات في قوة الحوسبة، والوصول إلى موارد الحوسبة خارج الموقع، والتطورات المدفوعة بتطوير تلسكوب ويب.

س: ما البرنامج الذي تم استخدامه لتطوير تلسكوب ويب؟

ج: تم استخدام مجموعة برامج التصميم Ansys Zemax OpticStudio لتطوير الأجهزة والبرامج الخاصة بتلسكوب Webb.

س: ما هي التقنيات الأخرى التي استفادت من التقدم في برامج النمذجة؟

ج: استفادت المناظير الدقيقة وأجهزة الكشف عن التعرض لفيروس كورونا (كوفيد-19) وشاشات الواقع المعزز والتلسكوبات المختلفة من برامج النمذجة المحسنة مثل OpticStudio.