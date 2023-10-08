رواد الفضاء يقومون بالسير في الفضاء لجمع عينات للبحث العلمي

سيقوم رواد فضاء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بالسير في الفضاء يوم الخميس 12 أكتوبر لجمع عينات من الجزء الخارجي لمحطة الفضاء الدولية (ISS) لأغراض البحث العلمي. لن يتضمن هذا السير الفريد من نوعه أعمال الصيانة فحسب، بل سيشمل أيضًا جمع العينات لتحليل وجود الكائنات الحية الدقيقة على السطح الخارجي للمحطة.

أثناء السير في الفضاء، سيستخدم لورال أوهارا من ناسا وأندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية أدوات ومسحات خاصة لجمع عينات من الأسطح الخارجية المختلفة للمحطة. سيتم بعد ذلك اختبار هذه المسحات لتحديد ما إذا كانت أي كائنات دقيقة، مثل البكتيريا أو الميكروبات الأخرى، قد تمكنت من البقاء في بيئة الفضاء القاسية. يتعرض الجزء الخارجي للمحطة للفراغ ودرجات الحرارة القصوى ومستويات الإشعاع المتزايدة.

يعد البحث عن الكائنات الحية الدقيقة التي يمكنها البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نظافة المحطة الفضائية وسلامتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة هذه الكائنات الحية الدقيقة المرنة يمكن أن توفر أيضًا رؤى قيمة حول الميكروبات المفيدة المحتملة والتي يمكنها تحمل البيئات القاسية.

وستتضمن عملية السير في الفضاء أيضًا مهام صيانة أخرى، بما في ذلك استبدال كاميرا عالية الوضوح على دعامات ميناء المحطة. سيساعد هذا العمل في الاستعداد للسير في الفضاء في المستقبل وضمان حسن سير المحطة.

سيتم بث عملية السير في الفضاء بأكملها مباشرة على تلفزيون ناسا، حيث تبدأ التغطية في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (5:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) في 12 أكتوبر. ومن المقرر أن يبدأ السير في الفضاء نفسه في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي (7 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) ومن المتوقع أن يبدأ تستمر لمدة ست ساعات تقريبًا.

يوفر هذا الحدث المثير فرصة فريدة لمشاهدة رواد الفضاء أثناء العمل والتعرف على البحث العلمي المستمر الذي يتم إجراؤه على متن محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

- ناسا