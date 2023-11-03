دش النيزك Taurid: مشهد سماوي في عملين

يعد دش نيزك Taurid حدثًا سنويًا يأسر انتباه مراقبي النجوم وعشاق علم الفلك على حدٍ سواء. على عكس زخات الشهب الأخرى، تقدم Taurids تجربة فريدة من نوعها مع ليلتين منفصلتين في الذروة تحدثان بفارق خمسة أيام. وتشتهر هذه الزخات بالكرات النارية، وهي شهب مبهرة تضيء سماء الليل أثناء سقوطها عبر الغلاف الجوي للأرض. على الرغم من أن مواليد برج الثور قد لا ينتجون عددًا كبيرًا من الشهب، إلا أن عرضهم السماوي هو عرض لا ينبغي تفويته.

أول عمل لهذا العرض الكوني هو زخة شهب الثور الجنوبي، حيث وصل ذروته في وقت متأخر من يوم الاثنين 6 نوفمبر، وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء 7 نوفمبر. وعلى الرغم من أن الزخة تمتد من 23 سبتمبر إلى 8 ديسمبر، إلا أن النشاط الأكثر لفتًا للانتباه يحدث على هذه الزخات. تواريخ محددة. بعد هذا المشهد، تم إعداد المسرح للفصل الثاني – زخة شهب توريد الشمالية. يقام هذا العرض بين عشية وضحاها يوم السبت 11 نوفمبر وفي وقت مبكر من يوم الأحد 12 نوفمبر، ويعد بزيادة ملحوظة في نشاط الكرة النارية.

تستمد كلا الزخات النيزكية اسمها من كوكبة الثور، الثور، التي تزين سماء الليل خلال فصل الخريف. وفي حين قد تبدو الشهب وكأنها تنبع من محيط برج الثور، إلا أنها لا ترتبط بالكوكبة نفسها. وبدلاً من ذلك، يبدعون رقصة ساحرة مع النجوم، فتأسر المشاهدين بجمالهم العابر.

لمشاهدة هذه الأحداث السماوية الساحرة، من الضروري مراعاة الظروف القمرية. خلال ذروة الثورات الجنوبية، سيزين السماء الأحدب المتضاءل بنسبة 59٪ من منتصف الليل فصاعدًا. ومع ذلك، فإن قمة طوريس الشمالية تتزامن مع هلال يتضاءل، مع إضاءة بنسبة 4٪ فقط، ويشرق قبل شروق الشمس بوقت قصير. ويتيح هذا الظلام الأمثل للمراقبين أفضل فرصة لمشاهدة الشهب والكرات النارية، بشرط أن تظل السماء ليلاً صافية.

مع ظهور زخات شهب الثور، من المهم فهم الظاهرة التي تمثلها. النجوم المتساقطة، والتي يشار إليها علميًا باسم النيازك، هي جزيئات صغيرة تدخل الغلاف الجوي للأرض، مكونة خطوطًا مضيئة عبر السماء أثناء تفككها. تقترح وكالة ناسا أن مصدر ثوريات الثور قد يكون المذنب 2P/Encke، والذي من المحتمل أن يترك أثرًا من الحطام الصخري بالقرب من مدار الأرض منذ قرون.

استعد للانبهار بوابل نيزك Taurid الذي يتكشف في عملين متميزين. ضع علامة على التقويم الخاص بك واغتنم الفرصة لمشاهدة هذا المشهد السماوي الذي يعد بإشعال خيال مراقبي النجوم وتذكيرنا بالعجائب الهائلة الموجودة خارج كوكبنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كم عدد الشهب التي يمكن رؤيتها خلال ليالي الذروة لزخات شهب الثور؟

ج: في المتوسط، تقدم زخات شهب الثور أقل من 10 شهاب في الساعة في ليالي الذروة.

س: لماذا تكون النجوم المتساقطة أكثر وضوحًا في شهر نوفمبر؟

ج: شهر نوفمبر هو شهر ممتاز لمراقبة الشهب بسبب كثرة الشهب المتفرقة.

س: هل تحدث زخات الشهب الجنوبية والشمالية في نفس الوقت؟

ج: لا، تبلغ زخة شهب توريد الجنوبية ذروتها في أوائل نوفمبر، في حين تصل زخة شهب توريد الشمالية إلى ذروتها بعد بضعة أيام.

س: هل زخات شهب الثور مرتبطة بكوكبة برج الثور؟

ج: على الرغم من أن زخات الشهب تبدو وكأنها تأتي من نفس منطقة برج الثور في السماء، إلا أنها لا ترتبط مباشرة بالكوكبة.

س: ما الذي يسبب النجوم المتساقطة؟

ج: تتكون النجوم المتساقطة عندما تدخل النيازك، وهي جسيمات صغيرة، الغلاف الجوي للأرض وتتبخر، منتجة خطوطًا من الضوء.

س: ما هو المصدر المحتمل لزخات شهب توريد؟

ج: قد يكون مصدر ثوريات المذنب 2P/Encke، والذي من المحتمل أن يترك أثراً من الحطام الصخري بالقرب من مدار الأرض منذ سنوات عديدة.