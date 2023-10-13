كسوف الشمس الحلقي: ظاهرة "حلقة النار".

ستتاح لكثير من الناس في الولايات المتحدة، يوم السبت، فرصة مشاهدة حدث غير عادي في السماء يعرف باسم الكسوف الحلقي للشمس. وتحدث هذه الظاهرة النادرة، والتي يشار إليها غالبًا باسم "حلقة النار"، عندما يكون القمر بالقرب من الأرض أو عند أبعد نقطة عنها أثناء مداره. ونتيجة لذلك، يبدو القمر أصغر حجمًا ويمر مباشرة أمام الشمس، مشكلًا تأثيرًا يشبه الحلقة مع ظهور حواف الشمس.

وفي حين أن معظم مناطق الولايات المتحدة المتجاورة وجزء من ألاسكا ستشهد كسوفًا جزئيًا، فإن بعض المناطق، بما في ذلك أوريغون وكاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو وتكساس، ستشهد كسوفًا أكثر اكتمالًا. مدن مثل يوجين، أوريغون؛ البوكيرك، نيو مكسيكو؛ ومن المتوقع أن تقدم سان أنطونيو بولاية تكساس أفضل المناظر. سيبدأ الكسوف في ولاية أوريغون الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وينتهي في تكساس الساعة 12:03 مساءً بالتوقيت المركزي.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن مراقبة كسوف الشمس الحلقي مباشرة يمكن أن تكون خطيرة للغاية وقد تسبب أضرارًا جسيمة للعيون. يمكن لسطوع الشمس أثناء الكسوف أن يحرق شبكية العين على الفور تقريبًا. إن ارتداء النظارات الشمسية العادية لا يوفر حماية كافية، لأنها لا تقوم بتصفية ما يكفي من الضوء وقد تؤدي إلى توسيع حدقة العين، مما يؤدي إلى زيادة التعرض للإشعاع الشمسي الضار.

لمشاهدة الكسوف بأمان، يوصي الخبراء باستخدام نظارات شمسية متخصصة مصممة خصيصًا لحجب جزء كبير من ضوء الشمس. تسمح هذه النظارات للمشاهدين بمراقبة قرص الشمس مع تقليل خطر إصابة العين. هناك طريقة أخرى تتضمن إنشاء عارض ذو ثقب صغير عن طريق إحداث ثقب في ورقة ومراقبة ظل الكسوف المسقط على الأرض وظهرك نحو الشمس.

يمثل هذا الكسوف الحلقي بداية عام مثير للفيزياء الشمسية، ودراسة الشمس والبيئة المحيطة بها. وفي أبريل 2024، سيحدث كسوف كلي، وسيبدأ مسبار باركر الشمسي، أسرع مركبة فضائية بناها البشر على الإطلاق، في مهمته. ومع ذلك، فإن الكسوف الحلقي يوم السبت يحمل أهمية خاصة بسبب ندرته، مما يتطلب محاذاة محددة للقمر في أبعد مسافة له عن الأرض.

ومن المهم التعامل مع هذا الحدث السماوي بحذر وإعطاء الأولوية لسلامة العين. استمتع بالمشهد الخلاب لكسوف الشمس "حلقة النار"، لكن تذكر حماية عينيك ومراقبته بالطرق المعتمدة.

المصادر: ذا فيرج، ناسا