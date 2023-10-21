زخات شهب الأوريون لتضيء السماء

ومن المقرر أن يصل زخة شهب الجباريات، التي بدأت في 2 أكتوبر وتستمر حتى 7 نوفمبر، إلى ذروتها يوم السبت. على الرغم من أن الظروف الجوية غير المواتية في المملكة المتحدة قد تعيق الرؤية، إلا أن راصدي السماء في أجزاء أخرى من العالم قد يشهدون هذا المشهد الفلكي. ينشأ الدش من الحطام الذي خلفه مذنب هالي، أحد أشهر المذنبات في التاريخ. أثناء دوران المذنب حول الشمس، تنفصل شظايا صغيرة منه، لتشكل سلسلة من الغبار والجليد. وعندما تدخل هذه البقايا الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة تبلغ 41 ميلاً في الثانية، فإنها تحترق بسبب الاحتكاك، مما يؤدي إلى ظهور خطوط من الضوء.

يحتل هذا الدش النيزكي مكانًا مهمًا في تقويم الأحداث السماوية السنوية. ويصفها الدكتور مينجاي كيم، عالم الفيزياء من جامعة وارويك، بأنها فرصة فريدة لأولئك الذين فاتتهم فرصة مشاهدة مذنب هالي. في حين أن المذنب نفسه يمر بالأرض فقط كل 75-76 سنة، فإن زخة شهب الجباريات تحدث سنويًا، مما يوفر بعض التعويض لأولئك الذين ربما فاتهم ظهور المذنب. تتم تسمية زخات الشهب على اسم الكوكبة التي يبدو أنها نشأت منها، وفي حالة الجباريات، يبدو أنها تأتي من اتجاه أوريون.

أفضل وقت لمراقبة زخة شهب الجباريات سيكون بين منتصف الليل وشروق الشمس يوم السبت 21 أكتوبر. ويمكن رؤية هذا الحدث من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، لكن الرؤية ستكون أفضل في السماء الصافية. يوصى بإيجاد موقع خارجي مظلم مع الحد الأدنى من التلوث الضوئي. ستكون الشهب مرئية في السماء بأكملها، لذا فإن اختيار مساحة مفتوحة واسعة سيسمح بمسح أفضل للعرض السماوي. وبما أن توقيت عبور الشهب للسماء لا يمكن التنبؤ به، فقد تكون لعبة انتظار. جلب المشروبات والوجبات الخفيفة يمكن أن يعزز التجربة.

إذا لم تتمكن من مشاهدة زخات الشهب يوم السبت، فستظل هناك فرص لرؤيتها في مرحلتها القصوى حتى 28 أكتوبر تقريبًا.

المصادر: بي بي سي نيوز