القمر العملاق الأخير لعام 2023 سيضيء سماء الليل

ستتزين سماء الليل برؤية القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2023 هذا الأسبوع. ويحدث القمر العملاق عندما يصل البدر إلى أقرب نقطة له من الأرض في مداره. ووفقا لوكالة ناسا، فإن هذا القمر العملاق القادم، والمعروف باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد، سيشرق ليلة الخميس وسيظهر أكبر وأكثر إشراقا من البدر العادي.

يعد هذا القمر العملاق خاصًا للغاية لأنه يتزامن مع الاعتدال الخريفي الذي حدث في 23 سبتمبر. وتقدر وكالة ناسا أن القمر سيكون على بعد حوالي 224,854 ميلًا من الأرض، مما يجعله أكبر بنسبة 5٪ تقريبًا وأكثر سطوعًا بنسبة 13٪ من متوسط ​​القمر المكتمل في عام 2023. XNUMX.

إذا فاتتك رؤية القمر العملاق هذا الأسبوع، فسيتعين عليك الانتظار حتى سبتمبر 2024 لمشاهدة القمر العملاق التالي. ومع ذلك، فإن هذا الحدث السماوي ليس مهمًا فقط لجماله الفلكي. كما أنه يتماشى مع بداية مهرجان منتصف الخريف، وهو عطلة رئيسية يتم الاحتفال بها في الصين، وتشوسوك، مهرجان حصاد الخريف الكوري.

لذلك، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد للتحديق في المنظر الساحر للقمر العملاق الأخير لعام 2023. ستكون تجربة ساحرة أن تشاهد القمر بكل روعته، وهو يتألق بشكل مشرق في سماء ليلة الخريف.

مصادر:

- ناسا