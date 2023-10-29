استمتع بتجربة صيانة الفضاء من خلال البث المباشر لرواد فضاء ناسا في مهمة

من المقرر أن تقوم وكالة ناسا ببث مباشر لعملية سير في الفضاء قادمة يوم الأربعاء 1 نوفمبر، لعرض أعمال الصيانة التي يقوم بها رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية (ISS). سيضم هذا العرض الجذاب للأعمال اليدوية خارج كوكب الأرض رائدي فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي، حيث يتعاونان في مهمة مدتها ست ساعات ونصف لاستبدال المحمل وإزالة قطعة من المعدات من الجزء الخارجي للمحطة.

الهدف الرئيسي من مسعى الصيانة هذا هو إزالة صندوق إلكتروني يسمى مجموعة الترددات الراديوية من هوائي الاتصالات على محطة الفضاء الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم أوهارا ومقبلي باستبدال إحدى مجموعات المحامل الاثني عشر على وصلة دوارة تعمل بالطاقة الشمسية. تعمل هذه الوصلات المهمة على تمكين الألواح الشمسية للمحطة من زيادة امتصاصها للطاقة إلى أقصى حد من خلال ضبط زاويتها باستمرار لتتبع الشمس بكفاءة أثناء مدار المحطة حول الأرض.

كان من المقرر في الأصل إجراء عملية السير في الفضاء في 30 أكتوبر، إلا أنه تم إعادة جدولتها بسبب تسرب سائل التبريد. ولتجنب أي تلوث محتمل وضمان سلامة الطاقم، اتخذت ناسا قرارًا بتأجيل المهمة. وهذا التسرب هو الأحدث في سلسلة من تسربات سائل التبريد التي شهدتها محطة الفضاء الدولية في الأشهر الأخيرة، مما أثر على المحطة والمركبات الراسية.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لمشاهدة هذا المسعى، ستقوم وكالة ناسا ببث عملية السير في الفضاء بأكملها مباشرة على قناة ناسا التلفزيونية الخاصة بها. يمكنك متابعة الحدث عبر الفيديو المضمن أعلاه أو من خلال زيارة صفحة NASA على YouTube. ستبدأ التغطية في الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (3:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، مع بدء السير في الفضاء بعد فترة وجيزة في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي (5 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ).

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الهدف من السير في الفضاء؟

ج: سيقوم رواد الفضاء بإجراء أعمال الصيانة في محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك إزالة صندوق الإلكترونيات واستبدال مجموعة المحامل.

س: لماذا تمت إعادة جدولة السير في الفضاء؟

ج: تم تأجيل السير في الفضاء بسبب تسرب سائل التبريد في وحدة ناوكا الروسية. تمت إعادة جدولته لتجنب أي تلوث محتمل.

س: كيف يمكنني مشاهدة السير في الفضاء؟

ج: سيتم بث عملية السير في الفضاء مباشرة على تلفزيون ناسا. يمكنك مشاهدته من خلال الفيديو المضمن أو على صفحة اليوتيوب الخاصة بوكالة ناسا. تبدأ التغطية في الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (3:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الأربعاء 1 نوفمبر.