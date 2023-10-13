كسوف نادر للشمس على شكل "حلقة النار" يزين السماء

في 14 أكتوبر، سيحدث حدث سماوي مذهل حيث يحدث كسوف حلقي نادر. وخلال هذا الحدث، سيمر القمر أمام الشمس، مكونًا حلقة خارجية برتقالية متوهجة تُعرف باسم "حلقة النار". وعلى الرغم من أن الكسوف لن يكون كليًا، إذ لن يتمكن من رؤية سوى حوالي 4 إلى 5 بالمائة من الشمس، فإن هذا المشهد النادر سيأسر الملايين حول العالم.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في الجزء الأبعد من مداره، مما يؤدي إلى عدم حجب القمر للشمس بشكل كامل. بدلا من ذلك، فإنه يشكل حلقة مضيئة. سيستمر الحدث لمدة تتراوح من أربع إلى خمس دقائق، تُعرف باسم "الحد الأقصى للحلقة"، بينما ستتم التغطية الجزئية لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

يشرح بروس بيتس، كبير العلماء في جمعية الكواكب، الإثارة في مشاهدة حركات الأجرام السماوية أثناء الكسوف. عندما ينجرف القمر إلى مسار الشمس، سيتم تغطية أكثر من 95% من الشمس، ولم يتبق سوى الغلاف الجوي للشمس، وهو الغلاف الجوي السفلي للشمس، مرئيًا.

سيبدأ المسار الحلقي في جنوب ولاية أوريغون وشمال نيفادا، ثم ينتقل إلى جنوب يوتا ووسط نيو مكسيكو وجنوب تكساس، ثم إلى جنوب شرق المكسيك وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا وشمال البرازيل. وستشهد المناطق الواقعة على طول المسار "حلقة النار" الكاملة، بينما ستشهد المناطق القريبة كسوفًا جزئيًا.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون مراقبة الحدث بشكل مباشر، فيمكن المشاهدة بأمان من خلال نظارات الكسوف أو طرق المشاهدة البديلة مثل استخدام الزجاج الملحوم أو إنشاء كاميرا ذات ثقب صغير. غالبًا ما توفر المكتبات ومتاحف العلوم والمؤسسات المحلية الأخرى نظارات الكسوف مجانًا. ومن الأهمية بمكان التأكد من استخدام حماية العين المناسبة لمنع تلف العينين.

في حين أن هذا الكسوف الحلقي يعد بأن يكون مشهدا مذهلا، إلا أن هناك المزيد لنتطلع إليه في المستقبل. وسيكون الكسوف الملحوظ التالي هو الكسوف الكلي في 8 أبريل 2024، والذي سيكون مرئيًا في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية. سيوفر هذا الحدث مدة أطول من الظلام ومن المتوقع أن يأسر المراقبين بأجوائه الفريدة.

مصادر:

– جمعية الكواكب

- ناسا