Orionids: دش نيزك مذهل

يُعد زخات شهب الجباريات، أحد أشهر زخات الشهب وأكثرها موثوقية، مشهدًا يستحق المشاهدة. إذا كنت قد تساءلت يومًا عن تلك النجوم المتساقطة في سماء الليل، فمن المهم أن تعرف أنها ليست نجومًا في الواقع، ولكنها نيازك، وهي صخور تسافر في الفضاء. يمكن أن تتراوح أحجام هذه النيازك من الحصى الصغيرة والرمل إلى الأجسام الأكبر حجمًا.

وبينما تتحرك الأرض خلال مدارها حول الشمس، فإنها تصطدم أحيانًا بهذه النيازك عن طريق الصدفة. في الواقع، ما يقرب من 48 طنًا من المواد القادمة من الفضاء تصل إلى الأرض يوميًا. وعندما تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي للأرض، فإنها تصبح نيازك. وتحترق الجباريات، التي تبلغ سرعتها المتوسطة حوالي 61 كيلومترا في الثانية، على ارتفاعات عالية، مما يخلق خطوطا لامعة في السماء يمكن رؤيتها لفترة قصيرة.

زخات الشهب مثل Orionids ليست مواجهات عشوائية مع النيازك. وتحدث عندما تمر الأرض عبر مناطق أكثر كثافة من الحطام الفضائي الذي خلفته المذنبات أثناء تحركها حول الشمس. تتكون المذنبات من مواد فضفاضة متماسكة بواسطة غازات متجمدة، وعندما تواجه الأرض هذا الحطام، يؤدي ذلك إلى عرض مذهل للشهب التي تنطلق عبر السماء.

تحظى Orionids، على وجه الخصوص، بالاهتمام لأنها مرتبطة بمذنب هالي. ويترك مذنب هالي، الذي يكمل دورته كل 75 عاما، وراءه سلسلة من الأنقاض عندما يتحول جليده إلى غاز عندما يقترب من الشمس. عندما تمر الأرض عبر هذا الحطام، نشهد زخة نيزك الجباريات.

للاستمتاع بزخات الشهب مثل Orionids، لا يلزم وجود معدات خاصة. ومع ذلك، من المهم اختيار الوقت والمكان المناسبين. تتم تسمية زخات الشهب على اسم الأبراج، مما يشير إلى الاتجاه الذي تدخل منه الشهب إلى غلافنا الجوي. بالنسبة للجباريات، يقع الإشعاع في كوكبة الجبار، باتجاه الجزء العلوي الأيسر من كتفه. عادةً ما يكون الوقت الواعد في الليل لمراقبة الأوريونيدات هو النصف الثاني.

تبدأ Orionids في أوائل أكتوبر وتنتهي في أوائل نوفمبر، مع حدوث الذروة في 21-22 أكتوبر 2023. خلال الذروة، يمكنك أن تتوقع رؤية ما متوسطه 40-70 نيزكًا في الساعة. يمكن أن يعيق التلوث الضوئي الرؤية، لذا من الضروري العثور على مكان بعيد عن الأضواء الساطعة. بالإضافة إلى ذلك، يعد السماح لعينيك بالتأقلم مع الظلام لمدة 20 إلى 30 دقيقة أمرًا ضروريًا لاكتشاف حتى أضعف الشهب.

تعد مشاهدة النيزك نشاطًا رائعًا يسمح لك بالخروج من روتينك المزدحم والتواصل مع الكون. يتطلب الأمر الصبر، فضلاً عن الشعور بالهدوء والوعي بما يحيط بك. لذلك، تناول مشروبًا دافئًا، واعثر على مكان مريح، واستمتع بالعرض المذهل لدش نيزك Orionids.

التعاريف:

- النيزك: صخور تسير في الفضاء.

– النيزك: نيزك دخل الغلاف الجوي للأرض واحترق.

– زخة الشهب: حدث سماوي يمكن من خلاله ملاحظة عدة شهب مصدرها نفس الإشعاع.

– المذنب: كرة ثلجية قذرة مكونة من مادة سائبة متماسكة بواسطة الغازات المتجمدة.

– مشع: النقطة في السماء التي تظهر منها شهب زخات الشهب.

مصادر:

- "الجباريات: ابحث عن ليلة مليئة بالنجوم هذا الشهر"، فوربس

- "الصخور الفضائية 101: ما هي النيازك والنيازك والنيازك؟"، ناسا