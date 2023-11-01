مقال جديد: اثنان من رواد فضاء ناسا يستعدان للسير في الفضاء التاريخي

يقوم اثنان من رواد فضاء ناسا بإجراء الاستعدادات النهائية لسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS) لإجراء أعمال الصيانة الهامة في مدار أرضي منخفض. سيكون هذا الحدث التاريخي هو المرة الثانية في التاريخ التي تغامر فيها امرأتان بالخروج معًا من المحطة الفضائية.

ومن المقرر أن يبدأ السير في الفضاء في الساعة 8:05 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يستمر حوالي ست ساعات ونصف الساعة. ومن المثير أن ناسا ستوفر تغطية حية للنشاط خارج المركبة على منصات مختلفة بما في ذلك قناة ناسا على اليوتيوب وتطبيق ناسا وتلفزيون ناسا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستماع من خلال موجز البث المخصص.

خلال هذه المهمة الهامة، سيتولى رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا العديد من المهام الحاسمة. سيبدأون بإزالة صندوق إلكترونيات من هوائي الاتصالات في المحطة الفضائية. علاوة على ذلك، فإنها ستحل محل واحدة من المجموعات الـ 12 المحامل، والتي تلعب دورًا حيويًا في تدوير المصفوفات الشمسية لمحطة الفضاء الدولية لتتبع الشمس أثناء دورانها حول الأرض.

ومن الجدير بالذكر أن هذا السير في الفضاء يحمل أهمية كبيرة لأنه سيكون الأول لكل من مقبلي وأوهارا. كما أنه يتبع السابقة التاريخية التي تم تسجيلها في عام 2019 عندما شرعت رائدتا فضاء ناسا كريستينا كوتش وجيسيكا مائير في أول رحلة سير في الفضاء للنساء فقط، مما يثبت بشكل فعال قدرات ومساهمات المرأة في استكشاف الفضاء.

كان من المقرر أصلاً القيام بالسير في الفضاء في 12 أكتوبر، ولكن تم تأجيله بسبب تسرب سائل التبريد من المبرد الاحتياطي في الوحدة الروسية. وكشف التفتيش الأخير عن تسرب فقاعة من سائل التبريد المتبقي أثناء السير في الفضاء في 25 أكتوبر، مما دفع رواد الفضاء الروس إلى العودة إلى المحطة. في حين أن وكالة ناسا لم تقدم تحديثًا بشأن التسرب، فمن المأمول ألا يؤثر ذلك على السير في الفضاء القادم.

ومن خلال هذه المساعي الاستثنائية، تواصل ناسا دفع حدود استكشاف الفضاء مع ضمان الصيانة والتشغيل السلس لمحطة الفضاء الدولية. إن الجهود الملهمة التي بذلها رائدا الفضاء مقبلي وأوهارا هي بمثابة شهادة على تفاني ومهارة فريق ناسا بأكمله.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو السير في الفضاء؟

السير في الفضاء، والمعروف أيضًا باسم النشاط خارج المركبة (EVA)، يحدث عندما يترك رائد الفضاء مركبته الفضائية لإجراء المهام والإصلاحات في الخارج في فراغ الفضاء.

2. ما هي محطة الفضاء الدولية (ISS)؟

محطة الفضاء الدولية (ISS) هي محطة فضائية صالحة للسكن في مدار أرضي منخفض. إنه بمثابة مختبر أبحاث ومرصد وإقامة لرواد الفضاء من مختلف البلدان.

3. إلى متى ستستمر عملية السير في الفضاء؟

من المتوقع أن تستمر عملية السير في الفضاء حوالي ست ساعات ونصف الساعة، بدءًا من الساعة 8:05 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

4. أين يمكنني مشاهدة التغطية المباشرة للسير في الفضاء؟

ستوفر ناسا تغطية حية للسير في الفضاء على قناتها الرسمية على اليوتيوب، وتطبيق ناسا، وتلفزيون ناسا.