مهمة ناسا النفسية لاستكشاف كويكب معدني وفتح أسرار تكوين الكوكب

من المقرر أن تطلق وكالة ناسا مهمة Psyche هذا الأسبوع، لتبدأ رحلة لدراسة كويكب فريد من نوعه يعتقد أنه يتكون بشكل أساسي من المعدن. ستقوم المركبة الفضائية بالتحقيق في الكويكب المسمى Psyche للحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب داخل نظامنا الشمسي.

سيتم الإطلاق باستخدام صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. بمجرد أن تتجاوز المركبة الفضائية الغلاف الجوي للأرض، ستسافر حوالي 2.2 مليار ميل للوصول إلى حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري. ومن المقرر الوصول المتوقع إلى Psyche في عام 2029، بعد رحلة دامت ما يقرب من ست سنوات.

عند وصول المركبة الفضائية إلى وجهتها، ستبدأ مهمتها الأساسية في أغسطس 2029. وستقوم Psyche المجهزة بأدوات متقدمة، بما في ذلك الكاميرا ومقياس الطيف ومقياس المغناطيسية، بفحص الكويكب المعدني عن كثب، والذي يبلغ قطره حوالي 170 ميلًا. تحظى Psyche باهتمام خاص لدى العلماء، حيث يُعتقد أنها جوهر الكوكب الصغير، وهي مرحلة مبكرة في تكوين الكوكب. يمكن أن توفر نتائج هذه المهمة رؤى قيمة حول المراحل الأولى من تطور نظامنا الشمسي والعمليات التي تنطوي عليها عملية إنشاء الكواكب الصخرية مثل الأرض والمريخ.

ترافق المركبة الفضائية Psyche في رحلتها حمولة ثانوية تسمى Deep Space Optical Communications (DSOC). يهدف هذا العرض التكنولوجي إلى اختبار استخدام الليزر لنقل البيانات من خارج القمر، وتحسين عرض النطاق الترددي للاتصالات لمهام ناسا المستقبلية. سوف يسافر DSOC جنبًا إلى جنب مع Psyche وسيعمل خلال أول عامين من المهمة، لتقييم فعالية نظام الاتصالات الجديد هذا.

ولمشاهدة حدث الإطلاق المثير هذا، ستقوم ناسا ببث الحدث مباشرة على قنواتها التلفزيونية. ستبدأ التغطية في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي (6:15 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الخميس 12 أكتوبر، ومن المقرر الإقلاع في الساعة 10:16 صباحًا بالتوقيت الشرقي (7:16 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ). وبما أنه ستكون هناك عملية سير في الفضاء في نفس اليوم، فسيتم بث تغطية السير في الفضاء على القناة العامة لتلفزيون ناسا، بينما سيتم عرض إطلاق Psyche على القناة الإعلامية لتلفزيون ناسا. وبدلاً من ذلك، يمكن للمشاهدين متابعة صفحة YouTube الخاصة بوكالة ناسا أو مشاهدة الفيديو المضمن على موقعهم الإلكتروني.

تعد هذه المهمة الرائدة بكشف أسرار تكوين الكوكب وتقديم رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي. تتصاعد الإثارة بينما تستعد وكالة ناسا لإطلاق المركبة الفضائية Psyche في رحلتها الطموحة لاستكشاف الكويكب المعدني الغامض Psyche.

مصادر:

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/جامعة ولاية أريزونا/أنظمة الفضاء لورال/بيتر روبين