من المقرر أن تكشف وكالة ناسا عن العينة التي تم جمعها من كويكب بينو خلال مهمة OSIRIS-REx. وستبث وكالة الفضاء الحدث مباشرة يوم الأربعاء. تمثل مهمة OSIRIS-REx أول مهمة على الإطلاق تقوم بها وكالة ناسا لاسترجاع عينة من كويكب بعيد. وتضمنت العملية المعقدة هبوط مركبة فضائية على الصخرة، وانتزاع المواد منها وتخزينها، وإعادتها إلى الأرض.

ونجحت المهمة، التي انطلقت في سبتمبر 2016، في جمع العينة بعد أربع سنوات. وأسقطت المركبة الفضائية العينة في كبسولة هبطت في صحراء يوتا كما هو مخطط لها. وبعد احتجازها في غرفة نظيفة بالقرب من موقع الهبوط، تم نقل الكبسولة إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن حيث سيتم فتحها. وهذا سيسمح ببدء سنوات من الدراسة العلمية، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وأصول الحياة على الأرض.

ووصف بيل نيلسون، رئيس وكالة ناسا، المهمة بأنها "تحمل شيئًا غير عادي: أكبر عينة من الكويكبات تم تلقيها على الأرض على الإطلاق". وأوضح كذلك أن العينة ستساعد العلماء على دراسة تكوين الكواكب، وتعميق فهمنا للكويكبات التي من المحتمل أن تؤثر على الأرض، وتقديم نظرة ثاقبة حول أصل وتكوين نظامنا الشمسي.

يجري العلماء حاليًا تحليلًا أوليًا لمادة بينو. سيتم استخدام الأدوات التحليلية مثل المجهر الإلكتروني الماسح (SEM)، وقياسات الأشعة تحت الحمراء، وحيود الأشعة السينية (XRD) للحصول على فهم أفضل للعينة. ستوفر هذه الاختبارات فهمًا أساسيًا لمادة بينو وتمهد الطريق لمزيد من التحقيقات التفصيلية.

سيتم الكشف عن العينة من كويكب بينو خلال حدث خاص في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء 11 أكتوبر. ويمكن مشاهدة الحدث عبر مشغل الفيديو المضمن في الجزء العلوي من موقع ناسا الإلكتروني أو من خلال زيارة تلفزيون ناسا. لا تفوت هذا المعلم المثير في استكشاف الفضاء.

مصادر:

- ناسا تكشف عن عينة من كويكب بينو خلال مهمة OSIRIS-REx

– الصورة: ناسا