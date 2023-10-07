فرصة لمشاهدة المشهد السماوي: كسوف الشمس الحلقي

سوف تزين أعجوبة سماوية السماء يوم 14 أكتوبر، لتأسر قلوب الملايين في الولايات المتحدة وكذلك الأفراد في أمريكا الوسطى والجنوبية. وسيوفر هذا الحدث، المعروف باسم كسوف الشمس الحلقي، مشهدا يحبس الأنفاس للبعض، الذين سيشهدون مرور القمر أمام الشمس، مما يخلق تأثير "حلقة النار" الساحرة. سيكون الآخرون محظوظين لرؤية كسوف جزئي للشمس، حيث يمر جزء من القمر بنجمنا المشع. وسيكون الكسوف الجزئي مرئيا في جميع الولايات الـ 48 المتاخمة للولايات المتحدة

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن التحديق مباشرة في الشمس أثناء كسوف الشمس الحلقي يمكن أن يكون خطيرًا ويسبب إصابات خطيرة في العين. وفقًا لوكالة ناسا، تعد حماية العين المتخصصة المصممة لمشاهدة الطاقة الشمسية أمرًا ضروريًا لضمان السلامة. حتى استخدام الكاميرا أو التلسكوب لمشاهدة الكسوف بدون مرشحات مناسبة يمكن أن يؤدي إلى تلف فوري للعين. لذا وجب أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ولمراقبة كسوف الشمس الحلقي بأمان، يجب استخدام نظارات السلامة المعتمدة أو أجهزة قياس الطاقة الشمسية المطابقة للمعيار الدولي "ISO 12312-2". يجب تجنب تعرض النظارات للتلف أو الخدش، ويمكن ارتداؤها فوق النظارات العادية إذا لزم الأمر. ومن الأهمية بمكان عدم إزالة المشاهدين حتى تبتعد عن الشمس.

إذا لم يكن لديك نظارات الكسوف، فهناك طرق بديلة لمشاهدة الكسوف بشكل غير مباشر. تقترح ناسا بناء جهاز عرض ذو ثقب كوسيلة آمنة لمشاهدة هذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري توخي الحذر عند شراء نظارات الكسوف أو أجهزة عرض الطاقة الشمسية عبر الإنترنت. توفر الجمعية الفلكية الأمريكية (AAS) قائمة بالبائعين الذين تم فحصهم للتأكد من أنك تشتري منتجات موثوقة وآمنة.

في حين أن الكسوف الحلقي الكامل سيكون مرئيًا على طول مسار من ولاية أوريغون عبر تكساس، إلا أن أولئك الذين هم خارج هذا المسار لا يزال بإمكانهم تجربة كسوف جزئي. يقدم موقع Great American Eclipse خرائط وجداول زمنية لمناطق مختلفة، تشير إلى متى وأين يمكن رؤية الكسوف.

سيمثل هذا الحدث المرتقب في 14 أكتوبر 2023 آخر كسوف حلقي للشمس يمكن رؤيته من الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039. اغتنم الفرصة لمشاهدة هذا المشهد السماوي ولكن تذكر إعطاء الأولوية للسلامة لتقدير عجائب الكون حقًا.

المصدر: ناسا (https://science.nasa.gov/)