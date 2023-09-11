المذنب نيشيمورا المكتشف حديثًا يظهر بمظهر نادر

ويمر المذنب نيشيمورا، الذي تم اكتشافه في أغسطس فقط، بالقرب من الأرض حاليا للمرة الأولى منذ أكثر من 400 عام. سيكون هذا الحدث السماوي النادر مرئيًا لمراقبي النجوم في نصف الكرة الشمالي خلال اليومين المقبلين، حيث يمر بكوكبنا في 12 سبتمبر.

وسيصل المذنب الذي يبلغ عرضه حوالي كيلومتر واحد إلى مسافة 125 مليون كيلومتر من الأرض ويمكن رؤيته بالعين المجردة، على الرغم من أنه يوصى باستخدام المنظار أو التلسكوب للحصول على رؤية أفضل بسبب ضعفه. ومع اقتراب المذنب من الشمس، سيصبح أكثر سطوعا ويصل إلى أقرب نقطة من نجمنا في 17 سبتمبر قبل أن يعود خارج النظام الشمسي.

ولرصد نيشيمورا من نصف الكرة الشمالي، يجب على الراصدين النظر إلى الأفق الشمالي الشرقي قبل حوالي ساعة ونصف من الفجر. ومن المتوقع أن يرتفع المذنب بين كوكبتي السرطان والأسد وسيقترب من كوكب الزهرة. ويمثل هذا الأسبوع، بحسب عالم الفلك الإيطالي جيانلوكا ماسي، الفرصة الأخيرة الممكنة لرؤية المذنب من نصف الكرة الشمالي قبل أن يختفي بسبب وهج الشمس.

بعد رحلته عبر الشمس، من المفترض أن يكون نيشيمورا مرئيًا في نصف الكرة الجنوبي، حيث يظهر منخفضًا في شفق المساء بحلول نهاية الشهر. واكتشف المذنب عالم الفلك الهاوي هيديو نيشيمورا، ويحمل اسمه. هذه هي الزيارة الأولى لنيشيمورا منذ حوالي 430 عامًا، وقد حدثت قبل اختراع التلسكوب بواسطة جاليليو.

مصادر:

– مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض

– جمعية الكواكب

- وكالة انباء