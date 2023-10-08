استعد لدش نيزك التنين في نهاية هذا الأسبوع

من المقرر أن يصل زخة شهب التنين إلى ذروتها في 8 أكتوبر، مما يجعلها نشاطًا مثاليًا لعطلة نهاية الأسبوع لمراقبي النجوم. على عكس العديد من زخات الشهب الأخرى، تكون التنينات مرئية بعد حلول الليل مباشرة وطوال ساعات المساء، لذلك ليست هناك حاجة للبقاء مستيقظين لوقت متأخر. ومع ذلك، فإن هذا الدش يكون على الجانب المتناثر، حيث تتدفق حوالي 10 نيازك فقط عبر السماء في الساعة.

تم إنشاء دش نيزك Draconid بواسطة حطام المذنب 21P/Giacobini-Zinner. حصلت على اسمها من كوكبة التنين التنين، حيث يبدو أن الشهب تأتي من هذا الاتجاه. تتحرك هذه النيازك بشكل أبطأ من تلك الموجودة في زخات المطر الأخرى، مما يجعلها مرئية لمدة ثانية أو ثانيتين. بالإضافة إلى ذلك، مع إضاءة القمر بنسبة 23% فقط، سيكون من السهل اكتشاف الشهب الخافتة بمجرد حلول الليل.

في حين أن Draconids عادة ما تكون زخات خفيفة، فقد كانت هناك حالات تحولت فيها إلى عاصفة نيزكية، مع آلاف الشهب في الساعة. آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2018، ولن يحدث الانفجار التالي المحتمل حتى عام 2025. لالتقاط زخات الشهب، كل ما تحتاجه هو كرسي مستلق في الحديقة أو مكان مريح للاستلقاء وإطلالة واسعة على السماء. يعد تجنب التلوث الضوئي أمرًا مثاليًا لتحسين الرؤية.

إذا لم ترقى التنينات إلى مستوى توقعاتك أو كان الطقس السيئ يمنع رؤيتك، فهناك العديد من زخات الشهب الأخرى التي يمكنك التطلع إليها هذا العام. تتمتع كل من Orionids، وTaurids الجنوبية، وTauids الشمالية، وLeonids، وGeminids، وUrsids بتواريخ ذروة بين أكتوبر وديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد قليل من الأحداث السماوية البارزة، مثل كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر وخسوف القمر الجزئي في 28 أكتوبر. تأكد من حمل الكاميرا الخاصة بك لالتقاط بعض مقاطع الفيديو بفواصل زمنية أو التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض.

لذا، استعد لعرض مبهر للنيازك في نهاية هذا الأسبوع، ولا تنس العثور على مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة للحصول على أفضل تجربة.

التعاريف:

– زخة الشهب: حدث سماوي يحدث عندما تمر الأرض عبر مسارات الحطام التي خلفتها المذنبات والكويكبات، مما يتسبب في دخول قطع من الصخور والجليد إلى الغلاف الجوي للأرض واحتراقها، مما يؤدي إلى ظهور خطوط مرئية من الضوء.

– عاصفة نيزكية: حدث غير شائع خلال وابل الشهب حيث يمكن رؤية عدد كبير بشكل استثنائي من الشهب في الساعة.

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