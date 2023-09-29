دراسة جديدة تجد صلة بين ممارسة الرياضة والصحة العقلية

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة قوية بين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتحسين الصحة العقلية. وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 10,000 مشارك، ووجدوا أن ممارسة النشاط البدني، مثل المشي أو الجري أو السباحة، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الصحة العقلية.

وعرّفت الدراسة التمرين بأنه أي نشاط بدني يزيد من معدل ضربات القلب ويسبب التعرق، وتم تصنيف المشاركين على أنهم نشطين أو غير نشطين بناءً على مستويات نشاطهم المبلغ عنها ذاتيًا. ثم قام الباحثون بتقييم الصحة العقلية للمشاركين باستخدام استبيان موحد.

وأظهرت النتائج أن الأفراد النشطين كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق والتوتر بشكل ملحوظ. وفي الواقع، وجد أن خطر الإصابة بحالات الصحة العقلية هذه أقل بنسبة 21% لدى أولئك الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام.

يمكن أن يعزى هذا الارتباط بين ممارسة الرياضة والصحة العقلية إلى عدة عوامل. يطلق النشاط البدني مادة الإندورفين، والتي تُعرف باسم هرمونات "الشعور بالسعادة" والتي يمكن أن تعزز الحالة المزاجية وتقلل من التوتر. كما تعمل التمارين المنتظمة على تحسين نوعية النوم، وزيادة احترام الذات، وتوفير الشعور بالإنجاز.

علاوة على ذلك، يمكن أن تكون التمارين الرياضية بمثابة إلهاء عن الأفكار السلبية والقلق، مما يوفر للأفراد منفذًا لتوجيه طاقتهم والتركيز على شيء إيجابي. كما أنه يعزز التفاعل الاجتماعي ويمكن أن يقلل من مشاعر الوحدة أو العزلة.

تدعم نتائج هذه الدراسة فكرة ضرورة دمج التمارين الرياضية في خطط علاج الصحة العقلية. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد النوع الأمثل ومدة التمرين لفوائد الصحة العقلية، فمن المرجح أن يكون للانخراط في أي شكل من أشكال النشاط البدني تأثير إيجابي على الصحة العقلية.

لذلك، يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية تشجيع مرضاهم على دمج التمارين المنتظمة في روتينهم اليومي. سواء كان ذلك نزهة سريعة حول الحي، أو دروس اليوغا، أو ممارسة رياضة جماعية، يمكن أن يكون النشاط البدني وسيلة فعالة ويمكن الوصول إليها لتحسين الصحة العقلية.

مصادر:

– الدراسة: [أدخل اسم الدراسة وأية تفاصيل ذات صلة]

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