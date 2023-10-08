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مبهجات السماء في الصباح الباكر: اقتران كوكب الزهرة وهلال القمر

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 8، 2023
مبهجات السماء في الصباح الباكر: اقتران كوكب الزهرة وهلال القمر

في صباح يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، تتاح لمراقبي السماء فرصة مشاهدة مشهد سماوي مذهل في السماء الشرقية. قبل ثلاث ساعات تقريبًا من شروق الشمس، سيكون هناك 17 درجات فقط بين كوكب الزهرة وهلال مضاء بنسبة 5٪، مما يجعلهما مرئيين بسهولة بالعين المجردة. ومع شروق القمر قبل كوكب الزهرة بحوالي نصف ساعة، ستتاح للمشاهدين فرصة مراقبة الجسمين السماويين جنبًا إلى جنب.

بالإضافة إلى هذا الاقتران الآسر، سيتمكن المشاهدون أيضًا من رؤية نجمين ساطعين يحيطان بالهلال والزهرة. يقع القمر أمام كوكبة الأسد، بين اثنين من ألمع نجوم برج الأسد: الجيبا وريجولوس. Regulus، المعروف أيضًا باسم قلب الأسد، هو النجم الحادي والعشرون الأكثر سطوعًا في السماء ويقع على بعد 21 سنة ضوئية تقريبًا من النظام الشمسي. إنه جزء من منجل الأسد، والذي يظهر كعلامة استفهام متخلفة.

يوجد داخل المنجل ستة نجوم، مع وجود نجم Regulus في الأسفل. وعلى الجانب الآخر من الهلال، سيتمكن المشاهدون من مراقبة الغيبة التي تبعد حوالي 130 سنة ضوئية عن النظام الشمسي. يعتبر النجم المزدوج من أوضح النجوم المزدوجة في سماء الليل ويمكن تقسيمه إلى زوج من النجوم الذهبية عند مراقبته من خلال تلسكوب صغير جيد.

وبينما سيبتعد الهلال تدريجياً عن كوكب الزهرة والنجوم الساطعة بينما يتبع مداره، سيكون هناك المزيد من المشاهد المذهلة التي يمكن مشاهدتها. وفي صباح الأربعاء 11 أكتوبر والخميس 12 أكتوبر، سيظهر القمر أقل حجمًا، مع إضاءة بنسبة 10% و5% فقط على التوالي. ستحدث هذه المشاهدات مع اقتراب القمر من مرحلة القمر الجديد، وسيبلغ ذروته بكسوف الشمس الذي يمكن رؤيته في جميع أنحاء الأمريكتين يوم السبت 14 أكتوبر.

مصادر:

علم الفلك الآن

TimeandDate.com

By مامفو بريشيا

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