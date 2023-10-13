استكشاف أدمغة الحيوانات: التصوير بالرنين المغناطيسي وإنشاء أطالس الدماغ

يستخدم العلماء التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لدراسة أدمغة الحيوانات وإنشاء أطالس دماغية لأنواع مختلفة. تهدف هذه الأطالس، التي ترسم حاليًا خريطة لأدمغة الحيوانات والجثث السليمة، إلى إنشاء بروتوكولات مسح وتوفير فهم أساسي لبنية الدماغ. الهدف النهائي هو استخدام هذه الأطالس لأغراض البحث والمساعدة في تشخيص وعلاج الأمراض والحالات المختلفة.

حتى الآن، تم إنشاء أطالس دماغية لأنواع مثل الكلاب الأليفة والقطط والخيول والأغنام. ومن خلال هذه الأطالس، تعلم الباحثون أن تخدير الحيوان بشكل آمن لإجراء المسح مع إبقائه ثابتًا بدرجة كافية هي عملية دقيقة. وقد حددت عمليات المسح أيضًا مناطق التنشيط الوظيفي، مثل أجزاء الدماغ التي تضيء عند هز الذيل أو تلقي صفعة.

وسيشمل التحليل الإضافي لأطالس الدماغ دراسة الأمراض وحالات الراحة. في جهد فريد من نوعه، قام باحثون في جامعة إلينوي برسم خريطة لدماغ التنين الملتحي، وهو من الزواحف الأليفة المشهورة في الولايات المتحدة. قدم هذا الابتعاد عن دراسة الأنياب والقطط والخيول في مجال رسم خرائط الدماغ الحيواني رؤى قيمة حول تطور التوازن والحركة والبصر في هذا النوع.

الزواحف الأخرى، مثل أبو بريص توكاي، وأنول الأخضر، وثعبان الرباط، والتنين الأسمر، لديها أيضًا أطالس دماغية خاصة بها تعتمد على التصوير بالرنين المغناطيسي. على الرغم من أن بعض هذه الأطالس تم إنشاؤها باستخدام الجثث بسبب مخاطر التخدير.

بالإضافة إلى دراسة الزواحف، يستخدم العلماء أيضًا الفحص المجهري بالرنين المغناطيسي عالي الدقة لاستكشاف أدمغة الحشرات. وهذا يسمح لهم بالكشف عن الأعمال الداخلية للحشرات مثل الصراصير واليرقات، واكتشاف كيف تختلف هياكل الدماغ طوال دورة حياتها.

المصدر: هيندوستان تايمز