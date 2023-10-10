كسوف الشمس النادر "حلقة النار": كيفية مشاهدته بأمان وحماية عينيك

من المقرر أن يحدث حدث سماوي نادر يسمى كسوف الشمس الحلقي، المعروف أيضًا باسم كسوف "حلقة النار"، يوم السبت 14 أكتوبر. سيكون هذا الكسوف مرئيًا في أجزاء من الولايات المتحدة، مع إتاحة الفرصة لجميع الولايات الـ 48 السفلية لمشاهدة جزء من الكسوف. وتحدث هذه الظاهرة عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، لكنه يكون في أبعد نقطة في مداره، مما يمنعه من تغطية الشمس بالكامل ويشكل حلقة من الضوء.

من المهم ملاحظة أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف بدون حماية مناسبة للعين يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا لعينيك. تنص وكالة ناسا على أنه ليس من الآمن أبدًا النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف. وبدلاً من ذلك، يجب على المشاهدين استخدام حماية متخصصة للعين، مثل نظارات الرؤية الشمسية المعتمدة (المعروفة أيضًا باسم نظارات الكسوف) أو عارض الطاقة الشمسية المحمول باليد.

النظارات الشمسية العادية ليست كافية لرؤية آمنة للكسوف. وتؤكد وكالة ناسا أنه حتى لو كانت النظارات الشمسية داكنة، فإنها لا توفر الحماية الكافية. تعتبر أجهزة العرض الشمسية المعتمدة أكثر قتامة بآلاف المرات ويجب أن تلتزم بالمعيار الدولي ISO 12312-2. ويجب أن يغطي هؤلاء المشاهدون كلا من العين اليمنى واليسرى وأن يكون لديهم ملصقات تشير إلى الشركة المصنعة وتعليمات الاستخدام الآمن وتحذيرات من أي مخاطر.

ومن المهم أيضًا تجنب استخدام الكاميرات أو المناظير أو التلسكوبات أو أي أجهزة أخرى لمشاهدة الكسوف أثناء ارتداء نظارات الكسوف أو استخدام عارض الطاقة الشمسية المحمول. يمكن أن تسبب الأشعة الشمسية المركزة إصابة خطيرة للعين لأنها ستحترق خلال الفلتر.

إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى نظارات الكسوف أو جهاز عرض الطاقة الشمسية المحمول، فيمكنك إنشاء جهاز عرض الكسوف ذو الثقب كوسيلة عرض غير مباشرة. توصي وكالة ناسا باستخدام صندوق من الورق المقوى، وورقة بيضاء، وشريط لاصق، ومقص، وقطعة من رقائق الألومنيوم لصنع جهاز العرض. من خلال إنشاء فتحة صغيرة في الرقاقة وعرض صورة الشمس على الورق، يمكنك مراقبة الكسوف بأمان دون النظر مباشرة إلى الشمس.

تذكر أنه من الآمن مشاهدة الكسوف دون حماية العين أثناء الكسوف الكلي عندما تكون الشمس مغطاة بالكامل بالقمر. وبمجرد ظهور قطعة صغيرة من الشمس مرة أخرى، يجب استخدام نظارات الكسوف أو جهاز عرض الطاقة الشمسية المحمول مرة أخرى.

من المهم فحص نظارات الكسوف أو أجهزة العرض المحمولة بحثًا عن أي ضرر قبل استخدامها، والتخلص منها إذا كانت ممزقة أو مخدوشة. يجب تعليم الأطفال كيفية مشاهدة الكسوف بشكل صحيح، ويجب مراقبتهم دائمًا عند استخدام نظارات الكسوف أو أجهزة عرض الطاقة الشمسية المحمولة.

يمكن لعشاق علم الفلك التطلع إلى كسوف الشمس الكلي التالي الذي سيعبر أمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024، وفقًا لوكالة ناسا.

مصادر:

- ناسا

– موقع الفضاء.كوم