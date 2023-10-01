استعدوا لكسوف الشمس المذهل في عامي 2023 و2024

في عامي 2023 و2024، من المقرر أن يحدث حدثان سماويان آسران في الولايات المتحدة: كسوف الشمس الحلقي وكسوف الشمس الكلي. لمشاهدة هذه الأحداث المذهلة بأمان، من المهم أن تكون مستعدًا بالمعدات المناسبة.

الحدث الأول، وهو كسوف حلقي للشمس، سيحدث في 14 أكتوبر 2023. وسيكون هذا الكسوف مرئيًا من ولاية أوريغون إلى تكساس، وسيغطي الحد الأقصى للكسوف المعروف باسم الحلقي 90٪ من الشمس. خلال ذروة الكسوف، ستخلق الحواف الخارجية للشمس تأثير "حلقة النار" المذهلة. ومن الضروري ارتداء نظارات مرشحة للطاقة الشمسية طوال فترة هذا الكسوف.

أما الحدث الثاني، وهو كسوف كلي للشمس، فسيحدث في 8 أبريل 2024، وسيكون مرئيًا من تكساس إلى ماين. أثناء الكسوف الكلي للشمس، يمر القمر بين الشمس والأرض، فيحجب وجه الشمس تمامًا لعدة دقائق. من الآمن إزالة نظارات الكسوف أثناء الكسوف الكلي، ولكن يجب ارتداؤها قبل هذه المرحلة وبعدها، حيث تصبح الشمس مرئية مرة أخرى. ولن تشهد سوى المناطق الواقعة ضمن مسار يبلغ عرضه 115 ميلًا الكسوف الكامل، بينما ستشهد بقية الولايات المتحدة كسوفًا جزئيًا.

لمشاهدة كسوف الشمس بأمان، من الضروري استخدام النظارات المزودة بمرشحات شمسية، والمعروفة أيضًا باسم نظارات الكسوف. يجب أن تستوفي هذه النظارات المعيار الدولي ISO 12312-2 للمشاهدة المباشرة لأشعة الشمس، حيث أن النظارات الشمسية العادية ليست كافية. من المهم ملاحظة أن النظارات التي يتم شراؤها من تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon أو eBay قد لا تكون موثوقة، حيث أن بعض البائعين ربما لم يختبروا منتجاتهم بشكل صحيح للتأكد من سلامتها.

يوصى باستخدام قائمة الموردين الآمنة للجمعية الفلكية الأمريكية عند شراء نظارات الكسوف أو المرشحات الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، قد تبيع المتاجر الكبيرة مثل Home Depot وLowe's وWalmart نظارات الكسوف المتوافقة مع ISO حتى نفاذ الكمية. من الضروري فحص النظارات بحثًا عن أي ضرر، مثل الخدوش أو المرشحات السائبة، قبل الاستخدام.

حدد التقويم الخاص بك للكسوف الشمسي المذهل في عامي 2023 و2024، وتذكر إعطاء الأولوية لسلامتك باستخدام حماية العين المناسبة. استمتع بالأحداث الفلكية الرائعة التي تخبئها لنا الطبيعة.

التعاريف:

كسوف الشمس الحلقي هو نوع من الكسوف يكون فيه القمر في أبعد نقطة عن الأرض، مما يؤدي إلى ظهور الشمس كحلقة لامعة، أو حلقة، حول القمر.

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يحجب القمر الشمس تماما، مما يؤدي إلى فترة قصيرة من الظلام في النهار.

نظارات الفلتر الشمسي هي نظارات ذات أغراض خاصة تحمي العيون من الإشعاع الشمسي الضار أثناء الكسوف، مما يسمح برؤية الشمس بشكل آمن.

يعد معيار ISO 12312-2 معيارًا دوليًا للسلامة للمرشحات المستخدمة في العرض المباشر لأشعة الشمس.

مصادر:

- الجمعية الفلكية الأمريكية

- ناسا