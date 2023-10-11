يشجع علماء الفلك المشاهدة الآمنة لكسوف الشمس الحلقي

يستعد علماء الفلك لمشاهدة ظاهرة سماوية مذهلة، اليوم السبت، حيث يخلق كسوف حلقي للشمس "حلقة نار" ساحرة في سماء الأمريكتين. ولكن للاستمتاع بهذا المنظر النادر بأمان، يؤكد الخبراء على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

سيكون الكسوف الحلقي للشمس مرئيًا على طول مسار يبلغ عرضه 125 ميلًا (201 كيلومترًا) ويمتد عبر أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. هذا الحدث هو نتيجة مرور القمر أمام الشمس ولكنه لا يحجبها بالكامل، مما يترك حلقة متوهجة من ضوء الشمس مرئية حول الحافة الخارجية للقمر.

في حين أن كسوفًا من هذا النوع يمكن أن يكون مشهدًا يحبس الأنفاس، فمن الضروري حماية عينيك أثناء المشاهدة. النظارات الشمسية العادية ليست كافية لحماية عينيك من سطوع الشمس الشديد. وبدلا من ذلك، يوصي علماء الفلك باستخدام نظارات خاصة مفلترة بالطاقة الشمسية أو أجهزة عرض محمولة مصممة خصيصا لمشاهدة الكسوف.

إن النظر مباشرة إلى الشمس، حتى أثناء الكسوف، يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة للعين، مثل اعتلال الشبكية الشمسي. ويحدث هذا عندما يؤدي الإشعاع الشمسي الشديد إلى إتلاف خلايا شبكية العين، مما يؤدي إلى فقدان البصر أو ضعفه بشكل دائم.

ويحذر الخبراء من محاولة استخدام النظارات الشمسية العادية أو التلسكوبات أو الكاميرات غير المفلترة لمراقبة الكسوف، حيث أن هذه الأساليب لا توفر الحماية الكافية. يجب استخدام المرشحات الشمسية أو نظارات الكسوف المعتمدة فقط والتي تحمل شهادة ISO 12312-2.

ومن المهم الإشارة إلى أن كسوف الشمس الحلقي القادم سيكون آخر كسوف مرئي في الأمريكتين حتى عام 2046. لذلك، يحث علماء الفلك كل شخص داخل مسار الكسوف على الاستفادة من هذا الحدث النادر ولكن إعطاء الأولوية لسلامة أعينهم قبل كل شيء.

مصادر:

- سي ان ان