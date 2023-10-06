حماية احترام الذات عند مواجهة فشل الهدف الوظيفي

ملخص: تشير دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوهايو إلى أن كيفية إدراك الأفراد وتفسيرهم لفشل الأهداف المهنية يمكن أن يؤثر على احترامهم لذاتهم. وجدت الدراسة أن الأفراد الذين اعتبروا الفشل بمثابة نقطة انطلاق لفرص جديدة لم يواجهوا انخفاضًا في احترام الذات، بغض النظر عن عدد المرات التي فشلوا فيها. ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين اعتقدوا أن إخفاقاتهم تركتهم في وضع أسوأ أفادوا عن انخفاض في احترام الذات. تسلط النتائج الضوء على أهمية كيفية إدراك الأفراد وتفسيرهم لفشلهم في الحفاظ على صورة ذاتية إيجابية.

شملت الدراسة طلابًا جامعيين طُلب منهم التفكير في فشل الأهداف المهنية وتقييم ندمهم على التخلي عن الأهداف السابقة. أكمل الطلاب أيضًا مقاييس احترام الذات. أظهرت النتائج أن الطلاب الذين أبلغوا عن التخلي عن أهدافهم المهنية عدة مرات شهدوا انخفاضًا في احترام الذات بمرور الوقت. ومع ذلك، عندما تم أخذ الندم في الاعتبار في المعادلة، أظهر الأفراد الذين لديهم مستوى منخفض من الندم بشأن تغيير أهدافهم المهنية تغيرًا طفيفًا في احترام الذات، في حين شهد أولئك الذين لديهم ندم كبير انخفاضًا في احترام الذات.

تشير النتائج إلى أنه يجب على الأفراد التعامل مع الفشل بطريقة تمكنهم من التعلم والنمو من تجاربهم. يمكن لأساليب مثل العثور على المنفعة، والتي تتضمن العثور على الجوانب الإيجابية لموقف صعب، أن تساعد الأفراد على إعادة صياغة إخفاقاتهم وحماية احترامهم لذاتهم. تسلط الدراسة الضوء على أهمية كيفية إدراك الأفراد وتفسيرهم للفشل في تشكيل احترامهم لذاتهم ورفاههم على المدى الطويل.

وبينما ركزت هذه الدراسة على الطلاب الجامعيين، أشار الباحثون إلى أن النتائج لها آثار أوسع على الأفراد من جميع الأعمار والمراحل المهنية. من الضروري أن ندرك أن الفشل جزء من الحياة، وأن كيفية تفسير الأفراد للفشل والاستجابة له يمكن أن يكون لها تأثير كبير على احترامهم لذاتهم وسلامتهم النفسية بشكل عام. ومن خلال النظر إلى حالات الفشل على أنها فرص للنمو والتعلم، يمكن للأفراد حماية احترامهم لذاتهم والحفاظ على شعور إيجابي بالذات، حتى في مواجهة النكسات.

المصدر: جامعة ولاية أوهايو

التعاريف:

- احترام الذات: التقييم الشامل للفرد لقيمته وقيمته

– الأهداف المهنية: أهداف وتطلعات محددة تتعلق بالتطوير المهني للفرد ونجاحه

مصادر:

– باتريك جيه كارول وآخرون، عواقب الجودة والكمية للتنقيحات الهبوطية في الذوات المحتملة على التنقيحات في الذوات الأساسية، مجلة تنمية الكبار (2023). دوى: 10.1007/s10804-023-09461-8

– تم الاسترجاع من https://phys.org/news/2023-10-self-present-career-goal-dies.html