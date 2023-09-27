كيفية تصوير كسوف الشمس "حلقة النار" في 14 أكتوبر

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، ستشهد أمريكا الشمالية كسوفاً نادراً للشمس يُعرف باسم "حلقة النار". سيكون هذا أول كسوف للشمس منذ عام 2021، وسيكون من الأفضل رؤيته من مسار يمتد عبر الولايات المتحدة سواء كنت تستخدم كاميرا يدوية أو هاتفًا ذكيًا، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول تصوير هذا الحدث.

ولضمان السلامة، من الضروري استخدام نظارات كسوف الشمس أو المرشحات الشمسية عند مشاهدة الكسوف وتصويره. لا ينبغي استخدام مرشحات الكثافة المحايدة ومرشحات الاستقطاب. يمكنك الاختيار بين مرشحات مايلر بالألمنيوم أو مرشحات زجاجية مسطحة بصريًا مطلية بالمعدن. وبدلاً من ذلك، يمكنك صنع مرشح الطاقة الشمسية الخاص بك باستخدام فيلم بادر أستروسولار. يعتبر فيلم بادر للطاقة الشمسية هو الخيار الأكثر أمانًا، ويمكن تثبيته على العدسة باستخدام شريط لاصق أو شريط رسام أزرق.

الموقع الذي قمت بتصوير الكسوف فيه سيحدث فرقا في النتائج. إذا كنت تريد تأثيرًا حلقيًا متماثلًا، فيجب أن تكون قريبًا من الخط المركزي لمسار الكسوف. ومع ذلك، للحصول على لقطة "حلقة مكسورة" غير عادية، يمكنك أن تكون على حواف المسار. يمكن أن تساعدك تطبيقات مثل The Photographyer's Ephemeris وPhotoPills وPlanIt Pro في تخطيط لقطتك وتحديد مدى رؤية الكسوف من موقع محدد.

عند التقاط لقطة قريبة للشمس أثناء كسوفها، استخدم حاملًا ثلاثي الأرجل وعدسة مقربة. التركيز التلقائي على حافة القمر والتحقق من التركيز باستمرار. فكر في استخدام متتبع النجوم للحصول على نتائج أفضل. ستختلف إعدادات الصورة، لكن ISO 100 وf/5.6 والتعريضات بين 1/30 و1/250 هي نقاط بداية جيدة. إذا كنت تريد التقاط تسلسل، لقطة مركبة ذات زاوية واسعة تظهر تطور الكسوف، فيمكن تحقيق ذلك بالصبر والعناية.

تذكر أن تستمتع بالحدث أثناء التقاط جمال كسوف الشمس في الصور الفوتوغرافية.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم

آخر الملاحة