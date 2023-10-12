كيفية مشاهدة كسوف الشمس بأمان بدون نظارات

مع ظهور كسوف الشمس في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها يوم السبت 14 أكتوبر، يتساءل الكثير من الناس عن أفضل طريقة لمشاهدة الحدث وما إذا كان بإمكانهم مشاهدته دون استخدام نظارات خاصة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مرشحات الحماية من الشمس ضرورية للجميع في جميع الأوقات أثناء الكسوف.

وسيشهد أولئك الموجودون على مسافة 125 ميلاً من أوريغون إلى تكساس "حلقة من النار" حول القمر لبضع دقائق خلال منتصف كسوف جزئي للشمس يستمر بضع ساعات. وستشهد بقية أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية كسوفًا جزئيًا للشمس متفاوت القوة.

في هذه المرحلة المتأخرة، أفضل طريقة لشراء نظارات كسوف الشمس هي من متجر محلي أو متحف علمي يعرض منتجات من الشركات المصنعة ذات السمعة الطيبة مثل American Paper Optics أو Rainbow Symphony/Thousand Oaks Optical. سيكون لدى العديد من أحداث مراقبة الكسوف المحلية أيضًا بائعون يبيعون نظارات كسوف الشمس الآمنة.

من الضروري عدم محاولة صنع نظارات كسوف الشمس الخاصة بك باستخدام مواد عشوائية موجودة في جميع أنحاء المنزل. وينصح الدكتور رالف تشو، الخبير الرائد في مجال سلامة العين أثناء الكسوف، بعدم استخدامها، مشيرًا إلى أن هذه النظارات محلية الصنع تفتقر إلى الكثافة والجودة اللازمة لحماية العين بشكل صحيح. من الأفضل دائمًا استخدام نظارات كسوف الشمس المعتمدة بدلاً من ذلك.

إذا كنت تبحث عن نظارات كسوف الشمس مجانًا، فإن مشروع أنشطة كسوف الشمس للمكتبات يقوم بتوزيع خمسة ملايين زوج من نظارات رؤية الشمس على 10,000 مكتبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

من المهم ملاحظة أن النظارات الشمسية العادية لا توفر حماية كافية لمشاهدة الشمس أثناء الكسوف. إنها تحجب فقط نسبة صغيرة من الضوء وليست مصممة للعرض المباشر لأشعة الشمس. وبالمثل، فإن مرشحات اللحام المستخدمة في معظم أعمال اللحام ليست مناسبة لمشاهدة كسوف الشمس بشكل آمن. مرشحات اللحام الوحيدة الآمنة للرؤية المباشرة للشمس هي Shade 13 أو 14، وهي أكثر قتامة ولا توجد عادةً في متاجر مستلزمات اللحام.

ولرؤية الكسوف بأمان بدون نظارات، فإن أفضل طريقة هي مراقبة إسقاط الشمس بدلاً من التحديق بها مباشرة. يمكن القيام بذلك باستخدام منظار وحامل ثلاثي الأرجل لإنشاء جهاز عرض للشمس، أو باستخدام تلسكوب لبناء قمع للشمس، أو عرض صورة الشمس من خلال فتحات مصفاة المطبخ أو الملعقة المثقوبة على سطح عادي. وبدلاً من ذلك، يمكن للوقوف تحت شجرة أيضًا إنشاء صور هلال للشمس من خلال الأوراق.

تذكر أن تعطي الأولوية لسلامة عينيك عند مشاهدة كسوف الشمس. استمتع بهذا الحدث السماوي النادر، وإذا كانت لديك أي أسئلة، فارجع إلى مصادر موثوقة للحصول على أحدث المعلومات حول سلامة العين أثناء الكسوف.

التعاريف:

– كسوف الشمس: حدث سماوي يمر فيه القمر بين الشمس والأرض، فيحجب ضوء الشمس جزئياً أو كلياً.

– نظارات كسوف الشمس: نظارات متخصصة مصممة لحماية العيون من الإشعاع الشمسي الضار أثناء الكسوف.

- الظل 13 أو 14: مرشحات اللحام داكنة بدرجة كافية لرؤية الشمس بأمان أثناء الكسوف.

- الإسقاط: طريقة لمشاهدة الشمس بشكل غير مباشر من خلال إسقاط صورتها على سطح ما باستخدام أدوات بصرية مختلفة.

المصدر: يستند هذا المقال إلى معلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الدكتور رالف تشو، والجمعية الفلكية الأمريكية، ومؤسسة جوردون وبيتي مور، وأنشطة كسوف الشمس لمشروع المكتبات.