أدلة جديدة تشير إلى أن القارات القديمة في مجرتنا سبقت ظهور الأرض

لطالما أثار اهتمام العلماء مسألة كيف بدأت الحياة على الأرض. وبينما تقترح النظريات أن الحياة نشأت من خلال اصطدام النيازك أو الانفجارات البركانية، أثارت دراسة حديثة تكهنات بأن أقدم القارات في مجرتنا درب التبانة ظهرت قبل الأرض بخمسة مليارات سنة.

ويشير البحث الذي أجرته عالمة الفلك جين جريفز من جامعة كارديف، إلى أن الكواكب الخارجية ربما كانت بها قارات تشكلت قبل الأرض بحوالي أربعة إلى خمسة مليارات سنة. يثير هذا الاكتشاف احتمال وجود عوالم متعددة داخل مجرتنا تؤوي حياة غريبة متقدمة.

تركز دراسة جريفز، المنشورة في مجلة Research Notes of the American Astronomical Society، على تحليل النجوم القريبة ومستويات اليورانيوم فيها. من خلال الجمع بين هذه البيانات وأعمار النجوم التي تم قياسها بواسطة القمر الصناعي جايا، حدد جريفز الإطار الزمني الذي يمكن أن تظهر فيه الصفائح التكتونية لأول مرة على هذه النجوم.

الصفائح التكتونية على الأرض هي المسؤولة عن تكوين القارات، وحركتها مدفوعة بالصخور العائمة فوق الصهارة المنصهرة أدناه. إن وجود العناصر المشعة مثل اليورانيوم والثوريوم يحافظ على درجة حرارة الصهارة المنصهرة.

نتائج هذه الدراسة لها آثار كبيرة على البعثات الفضائية المستقبلية والبحث عن الكواكب الصالحة للسكن. إذا كانت هناك كواكب لها بداية سابقة بخمسة مليارات سنة، فمن الممكن أن تستضيف حياة أكثر تقدمًا من حياتنا.

وتأمل غريفز أن يكون بحثها بمثابة أساس لمزيد من الأبحاث حول الكواكب التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة. ومن خلال تحليل الكواكب الخارجية الإضافية، قد يكتسب العلماء رؤى قيمة حول الظروف اللازمة لظهور وتطور الحياة في أماكن أخرى من الكون.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف اختلفت دراسة القارات القديمة في مجرتنا عن النظريات السابقة حول أصل الحياة؟

ج: تشير الدراسة إلى أن أقدم القارات في مجرتنا درب التبانة ربما ظهرت قبل الأرض بخمسة مليارات سنة، مما يوفر منظوراً جديداً للأصول المحتملة للحياة.

س: كيف أجرت جين جريفز بحثها؟

ج: قام جريفز بتحليل مستويات اليورانيوم في النجوم القريبة ودمج هذه البيانات مع أعمار النجوم المقاسة من القمر الصناعي جايا لتقدير ظهور الصفائح التكتونية على هذه النجوم.

س: ما أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبعثات الفضائية المستقبلية؟

ج: توفر الدراسة نظرة ثاقبة حول إمكانية وجود كواكب صالحة للحياة بها حياة غريبة متقدمة. إن فهم الظروف التي تدعم ظهور الحياة في أماكن أخرى سوف يفيد مساعي استكشاف الفضاء المستقبلية.