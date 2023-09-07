توصلت الدراسة إلى أن الديدان الطفيلية تتلاعب بسلوك المضيف عن طريق تغيير التعبير الجيني

سلطت دراسة حديثة أجراها علماء الأحياء في جامعة براون الضوء على الآليات الجزيئية الكامنة وراء تأثيرات تغيير سلوك الديدان الطفيلية على مضيفيها. ركز البحث على نوع من الجمبري البني الذي يصاب بدودة طفيلية، مما يؤدي إلى تغيرات في السلوك والمظهر.

يظهر الروبيان المصاب، المعروف باسم Orchestia Grillus، بلون برتقالي نابض بالحياة ويقضي وقتًا أطول في المناطق المكشوفة من المستنقعات المالحة، مما يزيد من تعرضه للافتراس من قبل الطيور. افترض الباحثون أن الدودة الطفيلية، ليفينسينيلا بيردي، كانت تتلاعب بسلوك المضيف من أجل ضمان انتقالها بين المضيفين.

وللتحقق من هذه الفرضية، قام العلماء بتسلسل الحمض النووي للروبيان المصاب وغير المصاب، وقاموا بتحليل أنماط التعبير الجيني. ووجدوا أن الإصابة بالديدان الطفيلية تنشط النسخ الجينية المرتبطة بالتصبغ والكشف الحسي في الجمبري. بالإضافة إلى ذلك، تم تثبيط النسخ الجينية المرتبطة بالاستجابة المناعية في الجمبري المصاب، مما قد يفسر سبب قدرة الطفيليات على البقاء في المضيف.

يعد فهم الآليات الجزيئية وراء التفاعلات بين المضيف والطفيلي أمرًا مهمًا لإدارة مسببات الأمراض، سواء في الحياة البرية أو لدى البشر. وقد لوحظ تلاعب مماثل في سلوك المضيف من قبل الطفيليات في كائنات حية أخرى، مثل التأثيرات الزومبية لبعض الفطريات على الحشرات. ومن خلال دراسة هذه التفاعلات، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة لأصول وآليات الأمراض القائمة على مسببات الأمراض.

تساهم نتائج هذه الدراسة في فهمنا للعلاقة المعقدة بين الطفيليات ومضيفيها. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف الآليات المعقدة بشكل كامل، ولكن الدراسة توفر نقطة انطلاق حاسمة في مجال التفاعلات بين المضيف والطفيلي.

مصادر:

– “البيئة الجزيئية” – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15726