القارة العملاقة بانجيا ألتيما: الظروف غير المضيافة للثدييات

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ليدز وجامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة أن تشكيل القارة العملاقة بانجيا ألتيما، المتوقع حدوثه خلال 250 مليون سنة، سيخلق ظروفًا غير مضيافة لمعظم الثدييات. من المتوقع أن تتمركز بانجيا ألتيما فوق خط الاستواء وستشهد درجات حرارة سطح الأرض شديدة الحرارة.

استخدم الباحثون النمذجة للتنبؤ بآثار بانجيا ألتيما على مناخ الأرض. ووجدوا أن درجات الحرارة في القارة العملاقة يمكن أن تتجاوز 40 درجة مئوية خلال الأشهر الأكثر حرارة، مع تجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 50 درجة مئوية. حاليًا، يمكن للثدييات البقاء على قيد الحياة على حوالي ثلثي سطح الأرض، ولكن مع تكوين بانجيا ألتيما، ستنخفض المناطق الصالحة للسكن إلى 54٪ فقط.

السبب الرئيسي لارتفاع درجة الحرارة هو الموقع المتوقع لبانجيا ألتيما، والذي سيتمركز على خط الاستواء. وهناك عوامل أخرى مثل ارتفاع الأرض، وغياب الصفائح الجليدية، والتغيرات في أنماط الغطاء النباتي ستساهم أيضًا في ارتفاع درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، يقدر الباحثون أن الشمس ستكون أكثر سطوعًا بنسبة 2.5% من حالتها الحالية، مما يزيد من ارتفاع درجات حرارة الأرض على الأرض.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على حالة عدم اليقين المحيطة بمستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في وقت تكوين بانجيا ألتيما. إذا وصلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون إلى حوالي 613 جزءًا في المليون، مقارنة بمستوى الخلفية الحالي البالغ حوالي 420 جزءًا في المليون، فقد يتراوح متوسط ​​درجات حرارة سطح الأرض من 30 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية، مما يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في صلاحية الأرض للسكن.

ويؤكد البحث أن الثدييات قادرة على التكيف مع التغيرات البيئية، بفضل قدرتها على تنظيم درجة حرارة الجسم. ومع ذلك، عندما يصبح الهواء المحيط أكثر سخونة من درجة حرارة الجلد، تكافح الثدييات للتخلص من الحرارة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. تشكل عتبات درجات حرارة معينة، مثل درجة حرارة البصيلة الرطبة البالغة 35 درجة مئوية، خطرًا على الثدييات، وقد تسبب ضربة شمس وتلف الأعضاء.

في حين أن الثدييات عانت فترات دافئة في الماضي، مثل الحد الحراري الأقصى من العصر الباليوسيني والأيوسيني، فإن تكوين بانجيا ألتيما يمثل تحديات فريدة من نوعها. وعلى عكس الفترات الدافئة السابقة، من المتوقع أن تستمر بانجيا ألتيما لعشرات الملايين من السنين. بالإضافة إلى ذلك، ستتركز معظم القارة العملاقة في المناطق الاستوائية، مما يجعل من الصعب على الثدييات الهروب من الحرارة الشديدة عن طريق التحرك نحو المناطق الأكثر برودة.

في الختام، فإن تكوين بانجيا ألتيما سيخلق ظروفًا غير مضيافة للثدييات بسبب درجات حرارة سطح الأرض شديدة الحرارة. يسلط هذا البحث الضوء على العواقب المحتملة للأحداث الجيولوجية الكبرى على مناخ الأرض والتحديات التي قد تواجهها الأنواع في التكيف مع الظروف البيئية القاسية.

مصادر:

– فارنسورث، أ، وآخرون. (2023)، القارة العملاقة بانجيا ألتيما ستخلق ظروفًا لا تطاق لمعظم الثدييات، مجلة علوم الأرض.

– الكثبان الرملية: قمنا بمحاكاة كوكب أراكيس الصحراوي لمعرفة ما إذا كان بإمكان البشر البقاء هناك، [مقال مصدر بدون عنوان URL]