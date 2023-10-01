ماذا سيحدث عندما تندمج قارات الأرض في قارة واحدة عظمى؟

يتوقع العلماء أنه خلال 250 مليون سنة، سوف تندمج قارات الأرض معًا لتشكل قارة عملاقة تسمى "بانجيا ألتيما". ومع ذلك، يشير هذا البحث الجديد إلى أن الظروف في بانجيا ألتيما ستكون غير مناسبة لبقاء معظم الثدييات على قيد الحياة بسبب زيادة النشاط البركاني وارتفاع مستويات الإشعاع من الشمس الأقدم.

سيؤدي تكوين بانجيا ألتيما إلى ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض بشكل ملحوظ، مما يحول معظم القارة إلى صحراء شاسعة وحارة. خلال الأشهر الأكثر حرارة، قد تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وتشهد بعض المناطق درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية.

ترجع هذه الزيادة في درجة الحرارة في المقام الأول إلى الموقع المتوقع لبانجيا ألتيما، والذي سيتمركز على خط الاستواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن عوامل مثل الاختلافات في ارتفاعات الأرض، وغياب الصفائح الجليدية، والتغيرات في أنماط الغطاء النباتي سوف تساهم في هذا الاحترار.

تشير التقديرات إلى أنه عندما تتشكل بانجيا ألتيما، ستكون الشمس أكثر سطوعًا بنسبة 2.5% من حالتها الحالية، مما يزيد من ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة الأرض على الأرض. وهذا لن يترك سوى ربع سطح الكوكب صالحًا للسكن.

أحد أسباب عدم اليقين يكمن في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في وقت تكوين بانجيا ألتيما. ومن المتوقع أن تصل تركيزات ثاني أكسيد الكربون إلى حوالي 2 جزءًا في المليون، مقارنة بمستوى الخلفية النموذجي الذي يبلغ حوالي 2 جزءًا في المليون اليوم. ومن شأن هذه المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون أن تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض، مما يقلل من صلاحية الأرض للسكن.

لقد كانت قدرة الثدييات على تنظيم درجة حرارة أجسامها أمرًا حاسمًا لبقائها على قيد الحياة. ومع ذلك، عندما يصبح الهواء المحيط أكثر سخونة من درجة حرارة الجلد، تكافح الثدييات للتخلص من الحرارة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بضربة شمس.

في حين أن الثدييات عانت فترات دافئة في الماضي، فإن تشكيل بانجيا ألتيما يشكل تحديات فريدة من نوعها. على عكس الفترات الدافئة السابقة، من المتوقع أن تستمر بانجيا ألتيما لعشرات الملايين من السنين، مما يجعل من الصعب على الثدييات الهروب من الحرارة الشديدة عن طريق التحرك نحو المناطق الأكثر برودة.

يلعب تكوين القارات العظمى دورًا مهمًا في تشكيل تطور الحياة على الأرض. إذا هلكت الثدييات، فإن أشكال الحياة السائدة في المستقبل تظل غير مؤكدة. لكن في الوقت الحالي، حققت الثدييات أداءً جيدًا.

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