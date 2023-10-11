لفت حادث وقع مؤخرًا في منطقة تشيرنوبيل المحظورة (CEZ) في أوكرانيا الانتباه إلى مدى ضعف أجهزة الاستشعار البيئية في المناطق المعرضة للخطر. في أواخر فبراير، أظهرت لوحة مراقبة الإشعاع في منطقة CEZ مستويات مرتفعة من إشعاع غاما قبل انقطاع الاتصال بالإنترنت، مما ترك المراقبين في حالة جهل بشأن ما كان يحدث. ويشك الباحثون الأمنيون في أن القيم العالية قد تم انتحالها.

إحدى النظريات حول سبب ارتفاع مستويات إشعاع غاما هي أن المركبات الثقيلة التي كانت تسير حول المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد أثارت الغبار المشع، مما أدى إلى زيادة القراءات. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذا مستحيل جسديا. إن إزعاج حتى أعلى 10 سم من التربة، حيث يتركز النظير المشع 137Cs، لن يكون له تأثير كبير على قراءات إشعاع جاما. حرائق الغابات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تتسبب أيضًا في إعادة تعليق التربة المحتوية على 137Cs، لا تؤدي إلى ارتفاعات في إشعاعات جاما. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وجود زيادة كبيرة في الإشعاع، لكن معدات الرصد تعرضت لأضرار واسعة النطاق.

خلال حدث Black Hat في أغسطس 2023، قدم الباحث الأمني ​​Ruben Santamarta أسبابه وراء التلاعب ببيانات المستشعر. ويشير إلى أنه من الممكن أن تكون محطة المراقبة أو الخادم الذي يعالج البيانات قد تم انتحالها أو التلاعب بها. ولسوء الحظ، قامت قوات الاحتلال بتدمير بيانات الطب الشرعي التي تثبت ذلك. ويسلط تحليل سانتامارتا الضوء على مدى ضعف نظام المراقبة والافتقار إلى التكرار في نقل المعلومات الدقيقة خارج منطقة الكارثة.

يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بهشاشة شبكات الاستشعار البيئية في المناطق شديدة الخطورة. في العديد من سيناريوهات الكوارث، تعد معلومات الاستشعار الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط لمهام الإنقاذ والإصلاح. إن تقوية شبكة الاستشعار البيئية وإضافة التكرار على كل مستوى يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. ومع احتمال حدوث عنف جسدي ضد معدات المراقبة أو فشل خادم معالجة واحد، يصبح ضمان موثوقية أجهزة الاستشعار البيئية أمرًا بالغ الأهمية.

مصادر:

– “كيف يُظهر حدث CEZ 2022 هشاشة أجهزة الاستشعار البيئية في المناطق عالية المخاطر” – Hackaday.com

– مجلة النشاط الإشعاعي البيئي – سبتمبر 2023