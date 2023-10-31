توصلت الدراسة إلى أن عباد الشمس يستخدم طريقة فريدة لتتبع الشمس

تشتهر عباد الشمس بقدرتها على إدارة وجوهها ومتابعة الشمس أثناء تحركها عبر السماء. ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة وراء هذا السلوك ظلت غامضة حتى الآن. سلطت دراسة حديثة أجراها علماء الأحياء النباتية في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، الضوء على كيفية "رؤية" عباد الشمس للشمس، وكشفت عن آلية جديدة تختلف عن الافتراضات السابقة.

على عكس ما يعتقده علماء النبات، فإن عباد الشمس لا يعتمد على نفس آلية التوجه الضوئي التي تسمح للنباتات الأخرى بالنمو نحو مصدر الضوء. بدلا من ذلك، تظهر عباد الشمس انتحاء الشمس، وهي قدرة فريدة على تتبع حركة الشمس بشكل فعال. ووجد الباحثون أن عباد الشمس يحقق ذلك من خلال النمو قليلاً على الجانب الشرقي من سيقانه خلال النهار، مما يتسبب في تحول رؤوسه نحو الغرب. وفي الليل، تنمو أكثر على الجانب الغربي، مما يجعل رؤوسها تتأرجح نحو الشرق.

وبشكل ملحوظ، كشفت الدراسة أيضًا أن الجينات المسؤولة عن الانتحاء الشمسي في عباد الشمس تختلف عن تلك المرتبطة بالتوجه الضوئي في النباتات الأخرى. عندما تمت زراعة عباد الشمس في الداخل باتجاه مصدر للضوء، تم تنشيط الجينات المرتبطة بالفوتوتروبين. ومع ذلك، عندما نمت في الهواء الطلق وتعرضت لأشعة الشمس، لوحظ نمط مميز من التعبير الجيني.

على الرغم من أن الجينات المحددة المشاركة في الانتحاء الشمسي لم يتم تحديدها بعد، إلا أن الباحثين استبعدوا مسار الفوتوتروبين المرتبط عادة باستشعار الضوء في النباتات. سيتم إجراء المزيد من الأبحاث حول تنظيم البروتين في عباد الشمس للكشف عن المسارات الجزيئية المسؤولة عن الانتحاء الشمسي.

لا يوفر هذا الاكتشاف المذهل نظرة ثاقبة للسلوك الرائع لعباد الشمس فحسب، بل له أيضًا آثار أوسع. ويسلط الضوء على أهمية مراعاة الظروف البيئية الطبيعية عند دراسة النباتات في البيئات المختبرية الخاضعة للرقابة. تتحدى نتائج هذه الدراسة الافتراضات السابقة وتمهد الطريق لفهم أعمق لآليات استشعار الضوء في النباتات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الهليوتروبسم؟

ج: هيليوتروبسم هي قدرة النبات على متابعة حركة الشمس.

س: ما هو التوجه الضوئي؟

ج: الانتحاء الضوئي هو قدرة النبات على النمو باتجاه مصدر الضوء.

س: ما هو الفرق بين الانتحاء الشمسي والانتحاء الضوئي؟

ج: تتضمن الانتحاء الشمسي التتبع النشط لحركة الشمس، بينما يشير الانتحاء الضوئي إلى النمو باتجاه مصدر الضوء.

س: كيف يظهر عباد الشمس انتحاء الشمس؟

ج: تنمو أزهار دوار الشمس أكثر قليلاً على الجانب الشرقي خلال النهار، مما يتسبب في تحول رؤوسها نحو الغرب. وفي الليل، تنمو أكثر على الجانب الغربي، مما يجعل رؤوسها تتأرجح نحو الشرق.

س: ماذا كشفت الدراسة عن جينات عباد الشمس؟

ج: وجدت الدراسة أن الجينات المسؤولة عن الانتحاء الشمسي في عباد الشمس تختلف عن تلك المرتبطة بالتوجه الضوئي في النباتات الأخرى.

المصدر Phys.org