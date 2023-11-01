دراسة جديدة تكشف مدى تعقيد سلوك تتبع الشمس لدى عباد الشمس

اشتهرت عباد الشمس منذ فترة طويلة بقدرتها الرائعة على تتبع حركة الشمس، وهو سلوك يسمى الانتحاء الشمسي. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة نشرت في PLoS Biology تتحدى الاعتقاد السائد سابقًا بأن هذه الحركة يتم التحكم فيها فقط بواسطة مستقبل ضوئي يسمى الانتحاء الضوئي. وبدلا من ذلك، اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا أن أنواعا متعددة من الاستجابات الضوئية تشارك في انحناء عباد الشمس نحو ضوء الشمس.

في تجربة سابقة أجريت عام 2016، وجدت عالمة الأحياء النباتية ستايسي هارمر وفريقها أن نباتات عباد الشمس الصغيرة تتبع ضوء الشمس بسبب أنماط مميزة أثناء نمو الساق. وكشفت الدراسة أن عباد الشمس المزروع في الداخل يواجه مباشرة الضوء الاصطناعي والجينات المنشطة المرتبطة بالفوتوتروبين. والمثير للدهشة أن عباد الشمس المزروع في الهواء الطلق لم يظهر أي اختلافات كبيرة في استجابته لحركة الشمس. واكتشف الباحثون أن النباتات الخارجية لديها أنظمة أخرى لاستقبال الضوء، مثل آلية تجنب الضوء الأحمر المتولد في الظل. يتم تنشيط هذه الآلية على الجانب الغربي من ساق عباد الشمس في وقت مبكر من اليوم عندما تكون الشمس في الشرق.

وخلص الباحثون إلى أن هناك مسارات جزيئية متعددة تشارك في التتبع الشمسي لعباد الشمس، مما يسلط الضوء على مدى تعقيد هذا السلوك. ومع ذلك، لم يتمكنوا بعد من تحديد الجينات المحددة المسؤولة عن الانتحاء الشمسي. قد يكون فهم هذه المسارات الجزيئية مفيدًا للمربين في تطوير النباتات التي تحتفظ بهذه القدرة.

وكانت إحدى النتائج الأكثر إثارة للدهشة للدراسة هي السرعة التي يتعلم بها عباد الشمس تتبع الشمس. عندما تم نقل عباد الشمس المزروعة في المختبر إلى الخارج، بدأت على الفور في متابعة الشمس. يشير هذا إلى أن النباتات المزروعة في المختبر خضعت لشكل من أشكال "تجديد الأسلاك" وأن عباد الشمس المسموح لها باتباع الشمس تميل إلى النمو بشكل أفضل من تلك التي لا تتبعها.

ومن المثير للاهتمام، أنه عندما تنضج عباد الشمس، فإنها تفقد قدرتها على الانحناء نحو الشمس. بمجرد وصولهم إلى مرحلة النضج، تتوقف حركتهم، ويظلون متجهين نحو الغرب لبقية حياتهم. ومع ذلك، فإن هذا السلوك له مزاياه. تنتج عباد الشمس القديمة حرارة إضافية تجذب الحشرات الملقحة. وهذا بدوره يسمح لزهور عباد الشمس القديمة بالتكاثر.

توفر هذه الدراسة الجديدة وجهة نظر جديدة حول سلوك عباد الشمس في تتبع الشمس، وتكشف عن مدى تعقيد وأهمية آليات الاستجابة الضوئية المتعددة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف المسارات الجزيئية المعنية وإلقاء الضوء على الأسس الجينية للانتحاء الشمسي.

أسئلة وأجوبة

لماذا يتتبع عباد الشمس الشمس؟

تتبع عباد الشمس الشمس كجزء من سلوك يسمى الانتحاء الشمسي، حيث تقوم بثني أوراقها وأزهارها نحو ضوء الشمس. تتيح لهم هذه الحركة تعظيم تعرضهم لأشعة الشمس من أجل عملية التمثيل الضوئي، وهي عملية حيوية لنموهم وبقائهم على قيد الحياة.

ما هي هيليوتروبسم؟

هيليوتروبسم هي الظاهرة التي تقوم فيها النباتات بتوجيه أوراقها وأزهارها نحو ضوء الشمس. يساعد النباتات على زيادة كمية ضوء الشمس التي تتلقاها لإنتاج الطاقة والنمو.

لماذا تتوقف عباد الشمس القديمة عن تتبع الشمس؟

عندما تنضج عباد الشمس، تتوقف حركتها لتتبع الشمس. يظلون في مواجهة الغرب إلى أجل غير مسمى حتى يموتوا. ومع ذلك، فإن عباد الشمس القديمة تبعث حرارة إضافية، مما يجذب الحشرات الملقحة ويمكّنها من التكاثر.

ما مدى سرعة تعلم عباد الشمس لتتبع الشمس؟

يُظهر عباد الشمس قدرة رائعة على التكيف بسرعة مع تتبع الشمس. عندما يتم نقل عباد الشمس المزروعة في بيئة معملية إلى الخارج، فإنها تبدأ في متابعة الشمس على الفور، مما يشير إلى عملية تعلم سريعة. يشير هذا السلوك إلى شكل من أشكال "تجديد الأسلاك" في النباتات.