تأثير كسوف الشمس على الظروف الجوية

ومن الممكن أن يكون لكسوف الشمس، مثل الكسوف الحلقي القادم يوم السبت، تأثير كبير على الظروف الجوية على سطح الأرض. عندما يمر القمر أمام الشمس، فإنه يلقي بظلاله على الأرض، مما يسبب تغيرات في درجة الحرارة وسرعة الرياح والرطوبة والغطاء السحابي.

تؤثر كمية ضوء الشمس المحجوبة أثناء الكسوف على حجم تغيرات الطقس هذه. تمامًا مثلما تكون المناطق المظللة أكثر برودة من تلك التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة في يوم حار، كلما زاد حجب ضوء الشمس أثناء الكسوف، كلما كان انخفاض درجة الحرارة أكثر دراماتيكية. ومن المتوقع أن يحجب الكسوف الحلقي يوم السبت ما يصل إلى 90% من الشمس على طول مسار ضيق من أوريغون إلى تكساس.

يسمح الكسوف الحلقي بوصول كمية أكبر قليلاً من الإشعاع الشمسي إلى سطح الأرض مقارنةً بالكسوف الكلي. ومع ذلك، حتى الانخفاض البسيط في الإشعاع الشمسي يمكن أن يؤثر على درجات الحرارة والظروف الجوية الأخرى. يمكن أن يختلف الانخفاض الدقيق في درجة الحرارة أثناء الكسوف بناءً على عوامل مثل الوقت من السنة والغطاء السحابي.

تلعب الزاوية التي تضرب بها الشمس الأرض أثناء الكسوف دورًا أيضًا في التأثير على درجات الحرارة. زاوية الشمس الأعلى، كما هو الحال في الصيف، تنتج أشعة شمس أكثر كثافة ودرجات حرارة مرتفعة. مع اقتراب فصل الخريف، تنخفض زاوية الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

خلال كسوف الشمس الكلي لعام 2017، انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في بعض المواقع على طول مسار الكسوف الكلي. حدث الكسوف في شهر أغسطس، خلال فترة ما بعد الظهيرة في فصل الصيف، عندما كانت درجات الحرارة مرتفعة بالفعل. وفي دوغلاس، وايومنغ، انخفضت درجات الحرارة بمقدار 11 درجة خلال ساعة واحدة فقط، ولوحظ انخفاض من 4 إلى 8 درجات في جميع أنحاء الجنوب.

في حين أنه من غير المتوقع أن يشهد كسوف يوم السبت مثل هذا الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، إلا أن الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة لا يزال ممكنًا على طول المسار الحلقي. المناطق التي تشهد كسوفًا جزئيًا فقط قد تشهد أيضًا ارتفاعًا أبطأ في درجات الحرارة خلال النهار.

بالإضافة إلى درجة الحرارة، يمكن أن يؤثر كسوف الشمس على الرياح والرطوبة والغطاء السحابي. يؤدي التهدئة السريعة أثناء الكسوف إلى تقليل كمية الحرارة المخزنة في الغلاف الجوي مؤقتًا. وهذا يؤدي إلى رياح أكثر هدوءًا وانخفاض سرعة الرياح. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة أيضًا إلى جعل الهواء أكثر رطوبة مع اقتراب درجة حرارة الهواء من نقطة الندى.

يمكن أيضًا أن يتأثر الغطاء السحابي بانخفاض كبير في درجة الحرارة أثناء الكسوف. في كسوف الشمس الكلي لعام 2017، تبددت السحب في أجزاء من ولاية كارولينا الجنوبية لأنها فقدت مصدر الحرارة. ومن المحتمل أن تتبدد بعض السحب خلال كسوف الشمس يوم السبت أيضًا.

بشكل عام، لدى كسوف الشمس القدرة على تغيير الظروف الجوية على سطح الأرض، مع تأثر درجة الحرارة والرياح والرطوبة والغطاء السحابي. يمكن أن يختلف التأثير الدقيق اعتمادًا على الظروف المحددة للكسوف والموقع.