يدرس العلماء المخاطر الصحية والحلول للسفر إلى الفضاء في المستقبل

مع تزايد عدد البعثات المأهولة إلى الفضاء وخطط البعثات المستقبلية إلى المريخ، يعمل العلماء على التخفيف من المخاطر الصحية التي تأتي مع السفر إلى الفضاء. أحد المخاوف الرئيسية هو الإشعاع الفضائي. يتعرض رواد الفضاء الذين يسافرون خارج محطة الفضاء الدولية إلى إشعاع مستمر، مما قد يكون له آثار ضارة على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. تعمل وكالة ناسا على تطوير تكنولوجيا لحماية رواد الفضاء من الإشعاع، بما في ذلك بناء مواد مشتتة في المركبات الفضائية والبدلات الفضائية. قد تساعد أيضًا بعض الأنظمة الغذائية والمكملات الغذائية، مثل إنترايد، في تقليل آثار التعرض للإشعاع.

تشكل تغيرات الجاذبية في الفضاء أيضًا مخاطر على رواد الفضاء. وبدون تأثيرات الجاذبية الأرضية، يمكن أن تتدهور العضلات والعظام على مدى فترات طويلة من الزمن. ولمواجهة ذلك، سيحتاج رواد الفضاء إلى ممارسة الرياضة وتناول المكملات الغذائية، مثل البايفوسفونيت، للحفاظ على صحة العضلات والعظام. تؤثر الجاذبية الصغرى أيضًا على الدورة الدموية، مما يتسبب في تحول السوائل نحو الرأس. وهذا يمكن أن يؤدي إلى توسع المساحات المملوءة بالسوائل في الدماغ ويساهم في الإصابة بالمتلازمة العصبية العينية المرتبطة برحلات الفضاء، والتي تؤثر على بنية ووظيفة العينين. ويستكشف العلماء استخدام السراويل المتخصصة لإعادة توزيع السوائل في الجسم والتخفيف من هذه الآثار.

بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسدية، يمكن أن يكون لعزلة السفر إلى الفضاء أيضًا آثار عميقة على الصحة العقلية. إن العيش والعمل في أماكن قريبة مع نفس المجموعة من الأشخاص لعدة أشهر متتالية، دون التمكن من رؤية العائلة أو الأصدقاء، يمكن أن يشكل تحديًا عقليًا. سيحتاج رواد الفضاء إلى تعلم كيفية إدارة العزلة الشديدة واتخاذ خطوات للحفاظ على صحتهم العقلية أثناء المهام الفضائية طويلة الأمد.

بشكل عام، نظرًا لأن السفر إلى الفضاء أصبح أكثر شيوعًا والخطط للبعثات المستقبلية إلى المريخ جارية، فمن الأهمية بمكان بالنسبة للعلماء دراسة وتطوير حلول للمخاطر الصحية التي قد يواجهها رواد الفضاء. ومن خلال معالجة هذه التحديات، يمكننا ضمان سلامة ورفاهية رواد الفضاء في رحلاتهم إلى النجوم.

التعاريف:

1. الكيفلار: ألياف صناعية قوية مقاومة للحرارة تستخدم في الملابس والمواد الواقية.

2. البولي إيثيلين: بوليمر خفيف الوزن ومتين ومرن يستخدم غالبًا في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك منتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك.

3. إنترايد: مكمل غذائي يستخدم للتخفيف من الآثار الجانبية الهضمية الناتجة عن التعرض للإشعاع، ويستخدم أيضًا في مرضى السرطان أثناء العلاج الإشعاعي.

4. البايفوسفونيت: فئة من الأدوية تستخدم لمنع انهيار العظام وعلاج هشاشة العظام.

مصادر:

- المقال الأصلي: "كيفية التخفيف من مخاطر الإشعاع والمخاطر الأخرى الناجمة عن السفر إلى الفضاء" بقلم جانيل ويت وأنجيلا هيل، المحادثة.