فهم الفرق بين الكسوف الحلقي والكسوف الكلي للشمس

سيحدث يوم السبت 14 أكتوبر حدث سماوي نادر، وهو كسوف جزئي للشمس. ومع ذلك، لن يتمكن سوى عدد قليل مختار من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية من مشاهدة المنظر الرائع للكسوف الحلقي أو الحلقي. يحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يكون القمر، في مداره الإهليلجي، بعيدًا جدًا عن الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل. ونتيجة لذلك، تظل حلقة رقيقة من سطح الشمس مرئية، مما يعطي الحدث اسمه العامي "حلقة النار".

غالبًا ما يكون هناك خلط بين الكسوف الحلقي والكسوف الكلي للشمس. يكمن الاختلاف الرئيسي في محاذاة القمر والأرض والشمس. أثناء الكسوف الكلي للشمس، يكون القمر أقرب إلى الأرض ويتوافق تمامًا مع الشمس، مما يحجب قرصها تمامًا. وهذا يخلق ظلامًا مؤقتًا، يكشف عن الغلاف الجوي الخارجي للشمس، المعروف باسم الإكليل، وأحيانًا يجعل الكواكب الأخرى مرئية. يعد الكسوف الكلي حدثًا أكثر دراماتيكية وإبهارًا بكثير من الكسوف الحلقي.

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أهمية ارتداء نظارات كسوف الشمس عند مراقبة كسوف الشمس الجزئي، بما في ذلك الكسوف الحلقي. على الرغم من أن السماء قد تصبح داكنة أثناء الكسوف الحلقي، إلا أنه ليس من الآمن أبدًا إزالة نظارتك، حيث أنها لا تزال تظهر كضوء النهار في كل مكان.

سيبدأ مسار الكسوف الحلقي للشمس في 14 أكتوبر 2023 في المحيط الهادئ ويسافر عبر عدة ولايات في الولايات المتحدة، بما في ذلك أوريغون وكاليفورنيا ونيفادا وأيداهو ويوتا وكولورادو ونيو مكسيكو وتكساس، قبل أن يواصل مساره. رحلة في المكسيك وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل.

في يوم الاثنين 8 أبريل 2024، سيحدث كسوف كلي للشمس في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. سيقدم هذا الحدث تجربة ساحرة حقًا حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، مما يؤدي إلى ظلام مؤقت. وسيمر مسار الكسوف الكلي عبر ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، بالإضافة إلى ولايات مختلفة في الولايات المتحدة ومقاطعات في كندا.

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المصادر: WhenIsTheNextEclipse.com