استكشاف تأثير الملح الكاريبي على تقلب المناخ

اكتشف علماء المناخ أن توزيع الملح بواسطة تيارات المحيطات، وتحديدا من منطقة البحر الكاريبي، يلعب دورا كبيرا في تنظيم أنماط المناخ العالمي. في دراسة حديثة نشرت في Science Advances، قام باحثون من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك جامعة دالهوزي ومركز جيومار هيلمهولتز لأبحاث المحيطات في كييل، بتحليل شذوذات المناخ الطبيعي، مثل العصر الجليدي الصغير، للحصول على فهم أفضل للآليات الأساسية والتأثيرات المحتملة من ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن الإنسان.

ومن خلال دراسة ملامح الرواسب من جنوب البحر الكاريبي، أعاد فريق البحث بناء ملوحة ودرجة حرارة المياه السطحية على مدى 1700 سنة الماضية. كشف هذا التحليل عن تبريد بمقدار درجة مئوية واحدة تقريبًا خلال العصر الجليدي الصغير، وهو تغير ملحوظ في درجة الحرارة في المنطقة. كما سلط الضوء أيضًا على حدث تبريد مهم آخر خلال القرنين الثامن والتاسع. أدت درجات الحرارة الباردة هذه في المحيط الاستوائي إلى انخفاض هطول الأمطار على المستوى الإقليمي، بالتزامن مع حالات الجفاف الشديدة في شبه جزيرة يوكاتان وتراجع ثقافة المايا الكلاسيكية.

علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن شذوذات المناخ البارد في المنطقة شبه القطبية شمال المحيط الأطلسي وأوروبا كانت مصحوبة بضعف دوران المحيطات وزيادة الملوحة في منطقة البحر الكاريبي. تعد حركة الملح الاستوائي إلى خطوط العرض الشمالية المرتفعة، والمعروفة باسم التأفق، أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار دوران المحيطات على نطاق واسع، بما في ذلك نقل مياه تيار الخليج الدافئة المسؤولة عن درجات الحرارة المعتدلة في أوروبا.

تشير نتائج الدراسة إلى أن انخفاض حركة الملح إلى خطوط العرض الشمالية المرتفعة يؤدي إلى تضخيم وإطالة أمد الأحداث المناخية مثل العصر الجليدي الصغير. وعلى العكس من ذلك، فإن الحركة البطيئة لشذوذات الملوحة الإيجابية من المناطق الاستوائية تزيد من الكثافة على سطح المنطقة شبه القطبية شمال المحيط الأطلسي، مما يسهل نقل الحرارة باتجاه الشمال عن طريق التيارات المحيطية ويؤدي إلى درجات حرارة أكثر اعتدالا فوق أوروبا وأمريكا الشمالية.

إن فهم دور توزيع الملح في تشكيل تقلب المناخ يوفر رؤى قيمة حول مناخنا المتغير. وفي حين أن ضعف تيار الخليج والاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري من العوامل المساهمة على الأرجح، فإن كشف التفاعلات بين آليات المناخ المختلفة يظل تحديا مستمرا. تؤكد الدراسة على أهمية انتقال الملح من الجنوب إلى الشمال في تحديد العمليات المناخية وتدعو إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفهم آثارها العالمية بشكل كامل.

أسئلة وأجوبة:

1. كيف يؤثر توزيع الملح في المحيط على المناخ؟

يلعب توزيع الملح بواسطة التيارات المحيطية دورًا حاسمًا في تنظيم أنماط المناخ العالمي. تؤثر حركة ونقل الملح من مناطق مثل منطقة البحر الكاريبي إلى خطوط العرض الأعلى على دوران المحيطات، مما يؤثر بدوره على درجات الحرارة والأنظمة المناخية في جميع أنحاء العالم.

2. ما أهمية دراسة الشذوذات المناخية مثل العصر الجليدي الصغير؟

تساعد دراسة الشذوذات المناخية التاريخية العلماء على فهم الآليات والعمليات التي يمكن أن تنجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان. يقدم العصر الجليدي الصغير، وهو فترة تبريد مدروسة جيدًا من القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، نظرة ثاقبة للأحداث المناخية الماضية وتأثيراتها المحتملة على الزراعة والمجتمع والنظم البيئية.

3. ما هو التأفق، ولماذا هو مهم لحركة المحيطات؟

يشير التأفق إلى حركة المياه، بما في ذلك نقل الملح، من منطقة إلى أخرى عن طريق تيارات المحيط. وفي سياق الدراسة، فإن التصاق الملح الاستوائي إلى خطوط العرض الشمالية المرتفعة يساعد في الحفاظ على استقرار الدورة المحيطية واسعة النطاق، بما في ذلك نقل مياه تيار الخليج الدافئة المسؤولة عن درجات الحرارة المعتدلة في أوروبا.

4. ما هي الآثار المترتبة على انخفاض حركة الملح إلى خطوط العرض الشمالية العليا؟

يؤدي انخفاض حركة الملح إلى خطوط العرض الشمالية العليا إلى تضخيم وإطالة أمد الأحداث المناخية مثل العصر الجليدي الصغير. ويمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في المحيطات، مما قد يعطل أنماط درجات الحرارة ويؤثر على أنظمة الطقس على مستوى العالم.

5. كيف تساهم الدراسة في فهمنا لتقلب المناخ؟

وتؤكد الدراسة أهمية انتقال الملح من الجنوب إلى الشمال في تحديد العمليات المناخية. من خلال إعادة بناء البيانات المناخية التاريخية وتحليل تأثير الملح الكاريبي على دوران المحيطات، يوفر البحث رؤى قيمة حول الترابط بين آليات المناخ المختلفة ويعزز فهم أعمق لتقلب المناخ على نطاق عالمي.

المصدر: جمعية هيلمهولتز لمراكز الأبحاث الألمانية – [الرابط](https://phys.org/news/2023-11-salt-caribbean-affects-climate.html)